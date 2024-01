Grefrath Phoenix erwartet Dinslakener Kobras zum Derby

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) So allmählich fiebert man an der Niers der heißen Saisonphase, den Playoffs entgegen. Bevor es Anfang Februar losgeht, hat...

Grefrath. (PM GEG) So allmählich fiebert man an der Niers der heißen Saisonphase, den Playoffs entgegen.

Bevor es Anfang Februar losgeht, hat die GEG in der Landesliga-Hauptrunde noch zwei besonders reizvolle Heimspiele zu bestreiten. Während die Blau-Gelben am 26. Januar die Grizzlys Bergkamen zum womöglich entscheidenden „Endspiel um Platz eins“ erwarten, kommt es bereits an diesem Freitag, 19.01. zum Niederrheinischen Derby gegen den ERV Dinslakener Kobras. Spielbeginn im Grefrather EisSport & EventPark ist um 20:00 Uhr.

Derbys haben im Eishockey häufig ihren ganz besonderen Reiz. Dies gilt gleichermaßen für die sportlichen Akteure auf dem Eis, wie für die jeweiligen Anhänger beider Teams auf den Tribünen. Sie bringen aber auch nicht selten faustdicke Überraschungen hervor. Auf letztere möchte GEG-Trainer Joschua Schmitz, dessen Team als Tabellenführer gegen die fünftplatzierten Gäste in der Favoritenrolle ist, gut und gerne verzichten. „Für die Landesliga-Saison war es unser Ziel, um die oberen Plätze mitzuspielen. Genau dies ist uns auch gelungen und wir haben nun sogar die Möglichkeit, ganz oben in der Tabelle die Runde abzuschließen. Diese Chance wollen wir natürlich gerne nutzen“, so Schmitz.

Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen die Gäste von der rechten Seite des Niederrheins. Sicherlich keine einfache Aufgabe für das Team von der Niers, zumal sich die Dinslakener selbst noch berechtigte Hoffnung auf den begehrten vierten Tabellenplatz machen dürfen, welcher ihnen ebenfalls zunächst Heimrecht für die erste Play-off-Runde bescheren würde. Eine durchaus interessante Ausgangssituation. Dass der ERV als Liganeuling ein ernst zu nehmender Gegner ist, beweisen die Erfolge gegen die Konkurrenz aus Neuss, Herne, Hamm und Rheine. Einzig gegen die drei Top-Teams der Liga Moers, Bergkamen und eben Grefrath konnten die Giftschlangen bislang keine Punkte einfahren. Im Hinspiel am 22. Oktober hielten die Kobras bis ins Schlussdrittel auf Augenhöhe dagegen, mussten sich dem Phoenix am Ende aber schließlich doch mit 1:4 geschlagen geben.

Geht es nach den Eishockeyfans, darf es nun beim Rückspiel ähnlich spannend werden. Bei der GEG hofft man dafür auf eine erneut ansprechende und stimmungsvolle Zuschauerkulisse. „Wir freuen uns auf das Heimspiel am Freitagabend. Die tollen Zuschauerzahlen und die Unterstützung von den Rängen sind in dieser Saison schon ein bedeutender Faktor für uns. Es macht einfach Spaß zu erleben, dass den Leuten gefällt, was wir machen. Das pusht und gibt uns zusätzliche Motivation“.

Während mit Kapitän Andreas Bergmann, Julius Krölls und dem kürzlich genesenen Stefan Bronischewski drei ehemalige Kobras im Grefrather Aufgebot stehen, haben die Dinslakener mit Goalie Marvin Frenzel und Stürmer Bennet Schroll in dieser Saison zwei ehemalige „Feuervögel“ in ihren Reihen. Auch dies dürfte bei dem einen oder anderen Akteur nochmal ein zusätzlicher Anreiz sein, es gegen den ehemaligen Teamkollegen besonders gut zu machen. Die Eishockeyfans beider Lager kann dies am Freitagabend nur Recht sein. Sie freuen sich auf einen spannenden und interessanten Eishockey-Abend an der Niers.

Wie bei allen Heimspielen des Grefrath Phoenix gilt auch diesmal „Pay what you want!“ bei freier Sitzplatzwahl. Auch in den Drittelpausen wird es wieder familienfreundliche Unterhaltung, wie das beliebte „Puckwerfen“ mit tollen Preisen geben.

Das Derby:

Grefrath Phoenix vs. ERV Dinslakener Kobras (Freitag, 19.01., 20:00 Uhr)