„GenieÃŸt aufgrund seiner Spielweise ein extrem hohes Ansehen in der Kabine“ – Oliver Mebus wird in NÃ¼rnberg zum Dauerbrenner

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Der nach Patrick Reimer und Marcus Weber dienstälteste Spieler bleibt den Nürnberg Ice Tigers erhalten: Der 29-jährige Führungsspieler und Unterzahlspezialist Oliver Mebus hat einen Jahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben und geht damit bereits in seine siebte Saison beim Gründungsmitglied der PENNY DEL.

Oliver Mebus wechselte 2016 von den Krefeld Pinguinen nach Nürnberg und hat seitdem 270 Spiele für die Ice Tigers bestritten, in denen er 13 Tore und 53 Assists verbuchen konnte. Mebus absolvierte in der zurückliegenden Hauptrunde mit durchschnittlich 3:15 Minuten die meiste Unterzahl-Eiszeit aller DEL-Spieler. Inklusive Playoffs hat er in 43 Saisonspielen 54 gegnerische Schüsse geblockt und belegt damit teamintern den ersten Platz in dieser Kategorie.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Oliver Mebus ist ein Spieler, der aufgrund seiner Spielweise ein extrem hohes Ansehen in der Kabine genießt. Er stellt sich immer zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft und ist vor allem in Unterzahl immens wichtig für uns. Seine Führungsqualitäten werden unserer jungen Mannschaft dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen.“