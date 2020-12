Gemeinsames Statement Daniel Piettas und der Krefeld Pinguine

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Daniel Pietta haben eine einvernehmliche Beendigung der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit vereinbart. Daniel Pietta ist von Jugend an...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Daniel Pietta haben eine einvernehmliche Beendigung der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit vereinbart.

Daniel Pietta ist von Jugend an ein integraler Bestandteil unseres Vereins und der Lizenzspielermannschaft der Krefeld Pinguine gewesen. Über viele Jahre hinweg war Daniel Pietta nicht nur Topscorer, Führungsspieler und Kapitän der Mannschaft, sondern er war vor allem das Aushängeschild des Vereines als ein Krefelder Jung, der in seiner Heimatstadt für seinen Verein erfolgreich spielte. Es bedarf gar nicht der Aufzählung aller Rekorde und Bestleistungen, um zu verstehen, welche große Bedeutung Daniel Pietta in den letzten Jahren für den KEV gehabt hat. Vielen Dank, Pietzi!

Die Krefeld Pinguine möchten sich für die Zukunft neu ausrichten und verstärkt auf Talente aus dem eigenen Nachwuchsbereich und junge Spieler setzen. Daniel Pietta unterstützt diesen Weg der Krefeld Pinguine und sucht seinerseits noch einmal eine neue sportliche Herausforderung. Den Krefeld Pinguinen wünscht Daniel Pietta daher weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Die Krefeld Pinguine wiederum danken Daniel Pietta für über 17 Jahre Vereinstreue im Lizenzspielerbereich, die herausragenden sportlichen Leistungen und seine Identifikation mit dem Verein.

Für seine sportliche Zukunft wünschen wir Daniel Pietta alles Gute und weiterhin viel Erfolg.