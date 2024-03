Geldstrafen fÃ¼r Gawanke, Eisenschmid und Bergmann

Neuss. (DEL.org) Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga hat im Nachgang von Spiel 2 im Viertelfinale der Playoffs 2024 Verfahren gegen Lean Bergmann (Eisbären...

Neuss. (DEL.org) Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga hat im Nachgang von Spiel 2 im Viertelfinale der Playoffs 2024 Verfahren gegen Lean Bergmann (Eisbären Berlin), Leon Gawanke (Adler Mannheim) und Markus Eisenschmid (Red Bull München) Verfahren eingeleitet und die drei Spieler mit Geldstrafen sanktioniert.

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Lean Bergmann von den Eisbären Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bergmann provozierte im Spiel Adler Mannheim gegen Berlin vom 20. März 2024 in der 29. Spielminute im Anschluss an ein erzieltes Tor das Publikum mit Gesten. Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 75 (unsportliches Verhalten) vorliegt und hält eine Geldstrafe für angemessen.

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Leon Gawanke von Adler Mannheim ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gawanke skatete im Spiel zwischen Mannheim und den Eisbären Berlin vom 20. März 2024 in der 29. Spielminute im Anschluss an ein erzieltes Tor zur Jubeltraube der Eisbären Berlin und provoziert einen Faustkampf mit dem Berliner Spieler und Torschützen Lean Bergmann. Auf dem Eis sprechen die Schiedsrichter eine 2 Minuten Strafe wegen Roughing sowie eine 5 Minuten Strafe wegen Faustkampf aus. Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 75 (unsportliches Verhalten) in Verbindung mit DEL-Regel 28 vorliegt und hält eine Geldstrafe für angemessen.

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Markus Eisenschmid von Red Bull München ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eisenschmid nahm seinem Gegenspieler im Spiel zwischen München und den Grizzlys Wolfsburg vom 19. März 2024 in der 36. Spielminute nach einem Gerangel den Schläger weg und gab diesen nicht mehr heraus. Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 75 (unsportliches Verhalten) vorliegt und hält eine Geldstrafe für angemessen.