GaÃ«tan Haas kehrt von den Edmonton Oilers zum EHC Biel in die National League zurÃ¼ck

Biel. (PM EHC)

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet für die kommenden 5 Saisons Center Gaëtan Haas (*1992).

Der Bieler spielte die beiden letzten Saisons in der NHL bei den Edmonton Oilers.

Er wird ab nächster Woche das Sommertraining mit dem Team aufnehmen.

Gaëtan Haas: Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein! Der Staff, die Spieler und eine brennende Tissot-Arena zu sehen, ist alles, was ich will. Dieses Team hat das Zeug dazu, erfolgreich zu sein, und ich möchte meinen Teil beitragen.

Martin Steinegger, GM: Gaëtan Haas hat in den letzten 4 Jahren sowohl defensiv als auch offensiv noch einmal Fortschritte erzielen können. Mit den gesammelten Erfahrungen wird Gaetan bei uns ein führender Teamleader sein.

Die Donatoren halten auch während Corona zum EHC Biel

Die Donatoren des EHC Biel haben anlässlich der auf dem Schriftwege durchgeführten ordentlichen Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Vorstandes zugestimmt.

Trotz lediglich vier Heimspielen, welche zu Beginn der letzten Saison 2020/21 noch hatten besucht werden können und fast gänzlich ausgefallener Anlässe konnte der Präsident Marc R. Bercovitz in seinem Jahresbericht von erfreulich konsolidierten Zahlen berichten. So haben die Donatoren dem EHC Biel in der vergangenen, Saison insgesamt CHF 3.89 Mio. überwiesen, was gegenüber dem vorhergehenden Rekordjahr nur eine marginale Reduktion darstellt. Besonders erfreulich hervorzuheben ist der Umstand, dass rund 90% der Donatoren auf eine Rückforderung ihrer Beitragszahlungen trotz fehlender Gegenleistungen verzichtet hatten. Diese einmalige Solidaritätsaktion gewährleistet den Fortbestand des EHC Biel.

Die anhaltend grosse Unterstützung muss als starkes Bekenntnis der Wirtschafts- und Sportregion Biel, Seeland und Berner Jura zum EHC Biel gewertet werden. Der Vorstand ist daher sehr stolz, weiterhin die grösste Gönnervereinigung im Sportbereich zu führen. Aktuell wird viel Energie und Herzblut investiert, um diese wertvolle Unterstützungs- und Netzwerkplattform in dieser schwierigen Zeit ohne grössere Einbussen fortzuführen.

Der Vorstand geht aktuell davon aus, dass die neue Saison termingerecht mit Zuschauern starten kann, so dass die Donatoren endlich wieder Heimspiele in der Tissot Arena besuchen können und sich an einem der vielen Netzwerkanlässen treffen können.

Die Mannschaftspräsentation mit der gesamten Mannschaft wird am 26. August 2021 stattfinden.

Der bisherige Vorstand wurde wie folgt für ein weiteres Amtsjahr gewählt: Marc R. Bercovitz (Präsident), Nicole Kopp (Vizepräsidentin) sowie die Mitglieder Gabi Kilchenmann (Lunches/Gastronomie), Stephanie Mérillat (Romandie), Walter Hofer (Finanzen), Pascal Racine (Marketing), Mathieu Tschantré (PR). Thomas Burkhardt und Daniel Villard (beide Vertreter EHC Biel).