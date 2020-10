Freiburg: Ticket Vorverkauf gestartet!

Freiburg. (PM EHCF) Ab sofort sind die Tickets für die Testspiele gegen Bad Nauheim und Frankfurt verfügbar. Aufgrund der angespannten Lage konnte mit dem...

Aufgrund der angespannten Lage konnte mit dem Karten-Vorverkauf für die nächsten beiden Testspiele erst heute begonnen werden. Der Vorverkauf für das morgige Spiel beginnt ab sofort, die Tickets für das Testspiel am kommenden Dienstag werden im Laufe des Tages freigeschalten.

Mit dem EC Bad Nauheim (Freitag um 19:30 Uhr) und den Löwen Frankfurt (Dienstag um 19:30 Uhr) warten in den nächsten beiden Tests hochinteressante Gegner und Ligakonkurrenten auf den EHC Freiburg. Beide Teams hätten in der vergangenen Saison Playoffs gespielt, die Frankfurter wurden Hauptrundenmeister. Auch wenn die Vorbereitung noch jung ist, stellen diese beiden Spiele einen früher Härtetest für das Team von Peter Russell und Jack Hartigan dar, welches die ersten beiden Testspiele klar für sich entscheiden konnte.

Für das Spiel am Freitag (19:30 Uhr) gegen den EC Bad Nauheim gibt es beim Ticketkauf eine Besonderheit zu beachten. Bestimmte Bereiche in der Echte Helden Arena sind im online Saalplan noch als „Stehplatz“ gekennzeichnet. Dabei handelt es sich jedoch um bereits umgebaute Sitzplätze.

Wer mit diesen Karten in die Halle kommt, bekommt direkt vor Ort von den Ordnern einen festen Sitzplatz zugewiesen. Es wird in der gesamten Halle keine Stehplätze geben.

Noch einmal möchten wir darauf hinweisen, dass zur reibungslosen Umsetzung des Hygienekonzepts keine Kinder auf den Schoß ihrer Eltern genommen werden können. Alle Kinder benötigen einen eigenen Sitzplatz. Zudem muss sich jeder Besucher vor Betreten der Halle mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen. Kommen Sie zudem bitte nur zu den Spielen, wenn sie in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten und zudem keine im gleichen Haushalt lebende Person Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur, Husten) aufweist.

Eine gute Nachricht gibt es zudem, was die Übertragung der Wölfe-Spiele angeht. Nach erfolgreichen Tests startet auch unser SpradeTV-Team ab Freitag in die Übertragungssaison. Wer keines der begehrten Tickets bekommt, kann alle noch bevorstehenden Testspiele in der Echte Helden Arena in gewohnter Qualität auch aus dem eigenen Wohnzimmer verfolgen.

Tickets gibt es im EHC-Onlineshop oder bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.