Freiburg, Nürnberg und Ingolstadt warten: Pre-Season der Haie steht!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck präsentiert sein Vorbereitungsprogramm.

Auch die Spieltermine für die Champions Hockey League stehen fest.

Nur noch rund 9 Wochen, dann geht die kommende Eishockey-Saison für die Innsbrucker Haie wieder los. Traditionell erfolgt der Startschuss mit dem legendären Haie-Fest in der TIWAG Arena. Am Samstag, den 19. August treffen die Haie auf die Freiburg Wölfe aus der DEL2. Es folgt die Teilnahme am Vinschgau-Cup in Latsch. In Südtirol warten mit den Nürnberg Ice Tigers und dem ERC Ingolstadt zwei starke Gegner aus der DEL auf die Tiroler.

Damit ist die Saisonvorbereitung für die Haie quasi abgeschlossen, denn noch vor dem Ligastart in der win2day ICE Hockey League stehen für den HC TIWAG Innsbruck vier Partien in der Champions Hockey League auf dem Programm, mit den Heimspielen gegen Servette Genf und Belfast Giants, sowie den Auswärtsspielen in Biel und beim EHC Red Bull München.

Hier das komplette Programm bis zum Ligastart Mitte September:

HC TIWAG Innsbruck – EHC Freiburg Wölfe

Samstag, 19.08.2023, 17:00 Uhr – Haiefest – TIWAG Arena

Nürnberg Ice Tigers – HC TIWAG Innsbruck

Samstag, 26.08.2023, 20:00 Uhr – Vinschgau-Cup, Latsch (ITA)

ERC Ingolstadt – HC TIWAG Innsbruck

Sonntag, 27.09.2023, 14:00 Uhr – Vinschgau-Cup, Latsch (ITA)

Champions Hockey League – CHL:

HC TIWAG Innsbruck – Genéve-Servette HC

Donnerstag, 31.08.2023, 18:45 – TIWAG Arena

EHC Biel-Bienne – HC TIWAG Innsbruck

Samstag, 02.09.2023, 19:45 Uhr – Biel (CH)

HC TIWAG Innsbruck – Belfast Giants

Donnerstag, 07.09.2023, 19:30 Uhr – TIWAG Arena

EHC Red Bull München – HC TIWAG Innsbruck

Sonntag, 10.09.2023, 16:30 Uhr – München (D)

