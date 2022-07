Frantisek Wagner verlÃ¤ngert Vertrag â€“ Vorbereitungsprogramm steht

Landsberg. (PM HCL) Im Rahmen des Fanstammtisches konnte Trainer Sven Curmann am vergangenen Mittwoch die Vertragsverlängerung von Frantisek Wagner bekannt geben. Der 25jährige Stürmer...

Landsberg. (PM HCL) Im Rahmen des Fanstammtisches konnte Trainer Sven Curmann am vergangenen Mittwoch die Vertragsverlängerung von Frantisek Wagner bekannt geben.

Der 25jährige Stürmer wechselte zur vergangenen Saison von den Saale Bulls zu den Riverkings. Wagner war in der vergangenen Spielzeit drittbester Torschütze des Teams und erzielte insgesamt 29 Punkte. Wagner, der einen deutschen und tschechischen Pass besitzt, sammelte in Tschechiens U19 Nationalteam internationale Erfahrung und kommt auf 180 Spiele in Tschechiens zweiter Liga. Bevor ihn eine Verletzung ausbremste stand er außerdem für die Bayreuth Tigers in der DEL2 auf dem Eis.

Trainer Sven Curmann: „Frantisek hatte über weite Phasen der letzten Saison mit den Nachwirkungen einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen. Gegen Ende der Saison war diese Verletzung auskuriert und man hat gesehen welches Potential in ihm steckt. Er hat unheimlich viel Gespür für Spielsituationen und hat natürlich auch einen super Schuss, zudem arbeitet er auch gut nach hinten und hat auch ein Auge für die Defensivarbeit. Ich glaube, dass dieses Jahr noch deutlich mehr von ihm zu erwarten ist. Insgesamt ist er aber neben seinen Fähigkeiten im Eishockey auch ein super Typ, der gut in unsere Mannschaft passt!“

Frantisek Wagner: „Ich freue mich auf meine zweite Saison in Landsberg. Gemeinsam haben wir uns im kommenden Jahr einiges vorgenommen. Als Team wollen unbedingt in die Playoffs, dazu will ich natürlich meinen Beitrag leisten. Ich bin in Landsberg super aufgenommen worden und fühle mich im Team und in dieser wunderschönen Stadt sehr wohl! Ich hoffe wir sehen uns recht zahlreich im September im Stadion!“

Außerdem konnte Teammanager Michael Oswald an diesem Abend den Fans das Vorbereitungsprogramm der Riverkings vorstellen. Nach dem Trainingsauftakt Ende August kommt es zu folgenden Spielen:

Fr 09.09.22 20 Uhr EHC Klostersee vs. Riverkings

So 11.09.22 18 Uhr Riverkings vs. TEV Miesbach

Fr 16.09.22 20 Uhr TEV Miesbach vs. Riverkings

So 18.09.22 18 Uhr Riverkings vs. SC Hohenems (Österreich)

Fr 23.09.22 20 Uhr Riverkings vs. SC Riessersee