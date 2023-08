Felcman am Rookie Camp der Chicago Blackhawks

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Der 18-jährige Stürmer Jirí Felcman wurde von den Chicago Blackhawks an das Tom Kurvers Prospect Camp im September eingeladen....

Langnau. (PM SCL) Der 18-jährige Stürmer Jirí Felcman wurde von den Chicago Blackhawks an das Tom Kurvers Prospect Camp im September eingeladen.

Jirí Felcman, der 2020 in die Nachwuchsorganisation der Tigers wechselte und diesen Sommer die Vorbereitung mit der 1. Mannschaft absolviert, wurde beim NHL-Draft Ende Juni von den Chicago Blackhawks in der dritten Runde als Nr. 93 gezogen. Nun bekommt dem tschechischen Junioren-Nationalspieler die Ehre, am Rookie-Camp der Chicago Blackhawks im September teilzunehmen. Das Tom Kurvers Prospect Camp, bei diesem auch die Minnesota Wilds und die St. Louis Blues dabei sind, findet vom 13. bis 19. September statt. Felcman wird am 1. September noch mit der U20-Elit der Young Tigers in die Meisterschaft starten, bevor er dann in das Rookie-Camp reisen wird.

„Die gesamte Organisation der Tigers freut sich für Jirí und ist extrem stolz, dass nach Akira Schmid 2018 ein weiterer Tigers-Nachwuchsspieler diese Möglichkeit erhält“, meint Leiter Sport Pascal Müller. „Für ihn ist es eine riesige Chance, sich auf dieser Plattform zu zeigen.“

