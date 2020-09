EV Moosburg startet mit einem Heimspiel in die Saison

Moosburg. (PM EVM) Lange hat’s gedauert, aber jetzt ist er da: der Spielplan der Landesliga-Gruppe 1, in der der EV Moosburg heuer erneut um...

Moosburg. (PM EVM) Lange hat’s gedauert, aber jetzt ist er da: der Spielplan der Landesliga-Gruppe 1, in der der EV Moosburg heuer erneut um Tore und Punkte kämpft – und das, wie das bayerische Kabinett jüngst beschlossen hat, vor Zuschauern. Bis zu 200 Fans sollen demnach auch in der Moosburger Clariant-Arena zugelassen werden.

Genaueres weiß man aber erst nach der Überarbeitung des Corona-Hygienekonzepts. Zurück zum Sportlichen: Während die Grün-Gelben die Punktspiele mit einem „Dreierpack“ auf heimischem Eis Mitte Oktober eröffnen, findet das erste Testspiel am Sonntag, 20. September, auswärts bei Bayernligist Dorfen (17.30 Uhr) statt.

In Kürze startet auch der Dauerkarten-Vorverkauf. Und noch eine wichtige Änderung: Heimspiele am Sonntag beginnen in dieser Saison erst um 18 Uhr. Hier nun alle Partien auf einen Blick:

PUNKTSPIELE

LANDESLIGA GRUPPE1

Freitag, 16. Oktober, 19.30 Uhr: EVM – ESC Vilshofen

Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr: EVM – EV Pegnitz Ice Dogs

Freitag, 23. Oktober, 19.30 Uhr: EVM – SE Freising

Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr: VER Selb 1b – EVM

Freitag, 30. Oktober, 19.30 Uhr: EVM – VER Selb 1b

Sonntag, 1. November, 19 Uhr: EHC Bayreuth – EVM

Freitag, 6. November, 19.30 Uhr: ESC Vilshofen – EVM

Sonntag, 8. November, 18 Uhr: EVM – ESC Haßfurt

Freitag, 13. November, 19.30 Uhr: EVM – EHC Bayreuth

Sonntag, 15. November, 17.30 Uhr: ESV Waldkirchen – EVM

Freitag, 20. November, 19 Uhr: TSV 1863 Trostberg – EVM

Sonntag, 29. November, 18 Uhr: EV Dingolfing Isarrats – EVM

Sonntag, 6. Dezember, 18 Uhr: SE Freising – EVM

Freitag, 11. Dezember, 19.30 Uhr: EVM – TSV 1863 Trostberg

Sonntag, 13. Dezember, 18.30 Uhr: ESC Haßfurt – EVM

Freitag, 18. Dezember, 19.30 Uhr: EVM – ESV Waldkirchen

Sonntag, 20. Dezember, 17.30 Uhr: EV Pegnitz Ice Dogs – EVM

Sonntag, 3. Januar 2021, 18 Uhr: EVM – EV Dingolfing Isarrats

VORBEREITUNGSSPIELE

Sonntag, 20.September, 17.30 Uhr: ESC Dorfen – EVM

Freitag, 25. September, 19.30 Uhr: EV Moosburg – ESC Vilshofen

Sonntag, 27. September, 18 Uhr: EV Moosburg – TEV Miesbach

Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr: EV Moosburg – Wanderers Germering

Freitag, 9. Oktober, 19.30 Uhr: EV Moosburg – SE Freising