EV Landshut zu Geldstrafe verurteilt

Landshut. (PM EVL) Nach den Vorfällen beim Heimspiel des EV Landshut gegen die Ravensburg Towerstars am Freitag, den 13. Januar 2023 ist der EVL...

Landshut. (PM EVL) Nach den Vorfällen beim Heimspiel des EV Landshut gegen die Ravensburg Towerstars am Freitag, den 13. Januar 2023 ist der EVL von der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

In der Partie waren in der 39. und 60. Minute mehrere Becher und Gegenstände auf das Eis geworfen worden. Getroffen wurde von den geworfenen Gegenständen zum Glück niemand. Da der EVL wegen ähnlicher Vorfälle in dieser Saison bereits zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt war, wurde diese nun aufgehoben und eine Gesamt-Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro ausgesprochen.

„Bei allen Emotionen, die zum Eishockeysport dazu gehören, können wir ein derartiges Verhalten auf den Zuschauerrängen nicht tolerieren. Schließlich nehmen die diejenigen, die Gegenstände aufs Eis werfen, auch billigend in Kauf, jemanden zu verletzten. Zudem beeinträchtigen uns solche Strafen auch wirtschaftlich enorm. Deshalb erwarten wir von den Fans, dass das Werfen von Gegenständen unterlassen wird. Sollte es zukünftig zu ähnlichen Vorfällen kommen, werden wir nicht nur an Hand des Beweismaterials diese rechtlich konsequent verfolgen, sondern die Verursacher auch mit Stadionverboten belegen“, erläutert EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.

253 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München