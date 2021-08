Erstes Eistraining fÃ¼r die Rittner Buam

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam sind am Montagabend offiziell in die neue Saison 2021/22 gestartet. Trainer Santeri Heiskanen leitete in der Ritten Arena...

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam sind am Montagabend offiziell in die neue Saison 2021/22 gestartet. Trainer Santeri Heiskanen leitete in der Ritten Arena das erste Eistraining in Hinblick auf die Alps Hockey League, die aller Voraussicht nach Mitte September beginnen wird. Santeri Heiskanen, der in sein zweites Jahr als Coach der Blau-Roten geht, konnte beim Traininigsauftakt noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Die Transferkartenspieler Lasse Uusivirta, Jari Sailio und Zach Osburn werden genauso am Samstag in Klobenstein eintreffen, wie Tormanntrainer Aleksi Jääskeläinen. Außerdem nehmen Simon Kostner und Goalie-Neuzugang Jake Smith an einem Trainingslager mit der italienischen Nationalmannschaft teil. Dafür drehte „Rückkehrer" Alex Frei neben seinen neuen, alten Teamkollegen in der legendären Eishalle topmotiviert seine Runden – unter genauer Beobachtung der zurückgetretenen Rittner Legende Dan Tudin, der das Training von der Bande verfolgte. „Ohne Wehmut", wie der Ex-Kapitän unterstrich. In den ersten Trainingswochen werden die Buam täglich hart an ihrer physischen Form arbeiten, zum Teil auch mit zwei Einheiten pro Tag. Das Testspielprogramm werden die Rittner Buam Ende dieser Woche bekanntgeben.