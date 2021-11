Erneut Derbyzeit in Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen freuen sich auf das nächste Sachsenderby in der DEL2. Am Freitagabend sind die Lausitzer Füchse zu Gast in...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen freuen sich auf das nächste Sachsenderby in der DEL2. Am Freitagabend sind die Lausitzer Füchse zu Gast in der EnergieVerbund Arena.

Gespielt wird 19:30 Uhr. Nach dem Derby steigt in der Sportsbar Ostra eine After Game Party.

Die Stimmung bei den Blau-Weißen ist gut, nach vier Siegen in Serie, darunter dem knappen Derby-Erfolg am Dienstag gegen Crimmitschau. Gegen Weißwasser soll am Freitag nachgelegt werden.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Derbys sind immer enge Spiele und das sieht man in der Tabelle. Weißwasser hat einen sehr guten Lauf aktuell, aber wir auch. Wir sind hier zu Hause, freuen uns auf eine volle Arena, soweit es zugelassen ist und wollen das Derby natürlich gewinnen.“

David Rundqvist steht dem Chefcoach dabei wieder zur Verfügung. Der Schwede hatte zuletzt krank gefehlt. Rundqvist gehört zum Saisonstart, als es in Weißwasser eine knappe 2:3-Niederlage nach Verlängerung setzte zu den Dresdner Torschützen.

Die Chancenverwertung wird auch im Derby am Freitag wieder entscheidend sein. Nur drei Mannschaften in der Liga schießen noch häufiger auf das gegnerische Tor, als die Eislöwen. Die Füchse schießen weniger, sind dafür aber effektiver. 8,4 Schüsse braucht Weißwasser für einen Treffer, die Eislöwen brauchen 10,7 Schüsse für ein Tor. In der Tabelle trennen beide Teams fünf Punkte. Dresden ist Fünfter, Weißwasser belegt Rang acht.

Geleitet wird das Sachsenderby am Freitag von den Unparteiischen Michael Klein und Sascha Westrich. Ihnen assistieren Marcus Höfer und Lukas Pfriem. Die Arena wird mit 2.206 Zuschauern erstmals unter 3G-Regel ausverkauft sein. An der Abendkasse kann es noch zum Verkauf von Tickets aus Rückläufern durch Sponsorenkontingente kommen.

Am Sonntag geht es für die Eislöwen zum Auswärtsspiel nach Kassel. Die Huskies sind überraschend Tabellenletzter nach elf Spieltagen. Gespielt wird am Sonntag 18:30 Uhr. Die Partie wird in der Sportsbar Ostra live übertragen.