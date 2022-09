Erfahrener Verteidiger verstÃ¤rkt die Harzer Falken – Kader News aus dem Harz 22/23

Braunlage. (PM Falken) Mit Florian Spelleken kommt ein erfahrener Verteidiger aus der Oberliga Nord an den Wurmberg. Insgesamt 10 Jahre spielte Florian Spelleken in...

Insgesamt 10 Jahre spielte Florian Spelleken in der Oberliga. Nun wechselt der 30- jährige Verteidiger an den Wurmberg. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs der Dinslaken Kobras und bei den Moskitos aus Essen. Dort absolvierte er 4 Jahre in der ersten Mannschaft, bevor er 2015 zu den Hannover Scorpions wechselte. Nach 4 Jahren in Hannover wechselte er zu den Füchsen aus Duisburg. Zuletzt lief er für seinen Jugendverein, den Moskitos Essen in der Oberliga Nord auf. In 43 Saisonspielen erzielte er 15 Scorerpunkte.

„Florian hat über 300 Spiele in der Oberliga hinter sich. Wir können uns auf einen Verteidiger mit gutem Aufbauspiel freuen, der aber auch in der Offensive unterstützen kann“, freut sich Trainer Jozef Potac über den Neuzugang.

Leon Grothe wird ein Harzer Falke

Die Harzer Falken können auf der Torhüterposition einen Neuzugang vermelden. Aus der DNL 3 Mannschaft der Grizzlys Wolfsburg wechselt Leon Grothe an den Wurmberg.

Der in Wolfsburg geborene Grothe durchlief die gerammte Nachwuchsabteilung der Grizzlys und war in der vergangen Saison eine feste Größe in der U20 Mannschaft. In den letzten beiden Jahren konnte er ebenfalls bei der DEL Mannschaft des Wolfsburger trainieren und so reichlich Erfahrung sammeln.