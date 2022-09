Endlich Eis! ESC Kempten startet in die â€žkalteâ€œ Phase der Vorbereitung

Kempten. (PM ESC) Der ein oder andere Spieler der ersten Mannschaft monierte noch das zu weiche Eis in den ersten Trainingseinheiten in der heimischen...

Kempten. (PM ESC) Der ein oder andere Spieler der ersten Mannschaft monierte noch das zu weiche Eis in den ersten Trainingseinheiten in der heimischen ABW Arena, aber das kann natürlich auch am harten Sommertraining oder noch fehlender Kondition liegen.

Fakt ist: Noch nie hatten die Cracks beim ESC Kempten so früh eigenes Eis zur Saisonvorbereitung zur Verfügung. Dies verbessert natürlich die Situation deutlich, in den vergangenen Jahren mussten immer wieder Einheiten in fremden Eisstadien angemietet werden.

Seit dem Montag dieser Woche stehen nun alle Mannschaften des ESC im Eistraining, vom Nachwuchs über die Ladies bis hin zu den Großen. Bei den Sharks sind inzwischen alle Neuzugänge an Bord, letztes Wochenende stießen auch die beiden Kontingentspieler aus Tschechien zum Team, so das Trainer Brad Miller einen guten Überblick erhält. Gilt es für ihn doch nun möglichst schnell die Reihen neu aufzustellen um in den bereits am Wochenende beginnenden Testspielen gerüstet zu sein.

Der ESC hat eine bunte Mischung an Gegnern zusammengestellt um möglichst vielseitig alles Spielsituationen testen zu können. Von der Landesliga über die Bayernliga bis hin zu drei Oberligisten ist alles dabei, dazu gesellt sich mit dem HC Prättigau aus der Schweiz ein großer Unbekannter.

Und genau damit beginnt es auch in der Vorbereitung auf die Saison. Am Samstag den 03.09. treffen die Sharks um 18.30 in der Schweiz in Grüsch auf eben den HC Prättigau / Herrschaft. Die Gastgeber spielen in der ersten Liga in der Schweiz, die Bezeichnung täuscht aber, von der Ligenaufteilung bei den Eidgenossen her entspricht das der vierten Liga, also vergleichbar mit der Bayernliga. Über die Stärke der Teams dort ist wenig bekannt, so dass es spannend sein wird den ersten Auftritt der Kemptener zu verfolgen. Da der Spielort nur 160 Km entfernt liegt begleiten hoffentlich auch eigene Fans ihr Team aus dem Allgäu.

Am kommenden Wochenende steht dann am Freitag beim EV Füssen ein Härtetest beim Ex Club von Trainer Miller und Stürmer Eric Nadeau an. Für den Neuzugang sicher auch ein emotionaler Moment nach langen Jahren beim EFV. Einen kurzfristigen Spielerwechsel gibt es zwischen den beiden Vereinen auch noch zu vermelden. Im Laufe der Woche entschloss sich Verteidiger Noah Keller den Sprung nach Füssen in die Oberliga zu wagen. Nach zwei guten Jahren in Kempten kehrt das junge Talent somit wieder zurück zu seinem Heimatverein. Am Sonntag den 11.09. dann um 18.00 das erste Heimspiel in Kempten, mit den Miners aus Peißenberg gibt erstmals ein Ligakonkurrent seine Visitenkarte ab.

Erneut ein Oberligist erwartet Kempten wenn es am Freitag den 16.09 um 19.30 beim EC Peiting gegen den Kooperationspartner geht.

Mit einem Highlight geht es gegen den ECDC Memmingen weiter. Am Freitag den 23.09 um 19.30 kommt der letztjährige Oberliga Finalist zu Besuch nach Kempten. Die Maustädter haben eine überragende letzte Saison gespielt und dabei im Finale gegen Regensburg massiv am Tor zur DEL2 geklopft. Ein Topteam das man da in der ABW Arena erwartet. Erneut Peißenberg lautet der Gegner am Sonntag den 25.09. um 17.30. Dieses Mal findet der Test auswärts, in Peißenberg statt.

Der Abschluss der Vorbereitung bietet nochmals ein kleines Schmankerl. Mit dem ERC Sonthofen kommt am Freitag den 30.09 um 19.30 der letztjährige Bezirksligameister und Aufsteiger in die Landesliga nach Kempten. Im Süden des Landkreises freut man sich bereits auf das Duell mit den Sharks, möchte man doch dem Rivalen aus der Bayernliga gerne ein Bein stellen.

Ein reichhaltiges Programm also, das im September für viel Abwechslung sorgen wird, bevor es am 02.10. in Amberg erstmals wieder um Bayernliga Punkte gehen wird.