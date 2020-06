Eispiraten verlÃ¤ngern mit Marius Demmler

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den Vertrag mit Marius Demmler um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Der 20-jährige Stürmer, der aus...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den Vertrag mit Marius Demmler um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert.

Der 20-jährige Stürmer, der aus der Nachwuchsabteilung Crimmitschaus stammt und seit 2018 im Profi-Kader der Eispiraten steht, wird so mit auch zur kommenden Spielzeit für die Rot-Weißen im Sahnpark auflaufen.

Marius Demmler stammt aus der Nachwuchsabteilung des ETC Crimmitschau und schaffte über das DNLTeam der Eisbären Juniors Berlin 2018 den Sprung zu den Eispiraten in die DEL2. Seither stand Demmler 104 Mal im Kader der Westsachsen und machte gerade in der vergangenen Saison einen deutlichen Leistungssprung. Insgesamt konnte er ein Tor und sieben Vorlagen im deutschen Eishockey-Unterhaus erzielen.

„…“, sagt Teammanager Ronny Bauer.

„Ich freue mich sehr ein weiteres Jahr hier in Crimmitschau bleiben zu dürfen und weiter in meiner Heimatstadt spielen zu können“, sagt Marius Demmler nach der Vertragsunterzeichnung. „Ich versuche mich weiterhin von Tag zu Tag zu verbessern und unter dem neuen Trainer mehr Eiszeit zu bekommen. Außerdem wollen wir zeigen, dass wir besser spielen können, als in der letzten Saison“.