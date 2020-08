Eispiraten verlÃ¤ngern mit LukÃ¡Å¡ Vantuch

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben wenige Tage vor dem ersten Zusammentreffen des Teams eine weitere wichtige Personalentscheidung gefällt und den Vertrag von...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben wenige Tage vor dem ersten Zusammentreffen des Teams eine weitere wichtige Personalentscheidung gefällt und den Vertrag von Lukáš Vantuch um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Angreifer, welcher 2019 an die Pleiße wechselte, wird sich somit bis 2021 das Trikot der Westsachsen überstreifen.

Vantuch steht seit der vergangenen Saison bei den Eispiraten unter Vertrag und absolvierte in der Serie 2019/20 insgesamt 32 Partien, in denen ihm vier Treffer und elf Assists gelangen. „Lukáš ist ein sehr vertrauensvoller Spieler mit einem super Charakter“, lobt Geschäftsführer Jörg Buschmann den 1,96 Meter großen Offensivmann. „Er steht für die Mannschaft und hat mich als Typ überzeugt, auch wenn er in der vergangenen Saison etwas Verletzungspech hatte“. Auch Vantuch selbst freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich bin stolz, eine weitere Saison für Crimmitschau spielen zu dürfen. Meine Familie und ich mögen Crimmitschau und ich freue mich auf die Unterstützung, der Fans, die hier wirklich unglaublich sind“, sagt der Linksschütze und ergänzt: „Ich hoffe wir spielen eine bessere Saison als die letzte. Ich freue mich auf jeden Fall auf mein zweites Jahr als Eispirat“.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2020/21

Tor: Mark Arnsperger, Michael Bitzer

Abwehr: André Schietzold, Carl Hudson (AL), Felix Thomas, Ole Olleff, Mario Scalzo, Moritz Schug, Kelly Summers (AL)

Angriff: Dominic Walsh, Patrick Pohl, Vincent Schlenker, Mathieu Lemay (AL), Willy Rudert, Marius Demmler, Timo Gams, Scott Timmins (AL), Lukáš Vantuch