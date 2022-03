Eispiraten verabschieden sich aus der Saison

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden sich in den kommenden Tagen aus der Spielzeit 2021/22 verabschieden. Bereits am Sonntag steht im Kunsteisstadion Crimmitschau...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau werden sich in den kommenden Tagen aus der Spielzeit 2021/22 verabschieden.

Bereits am Sonntag steht im Kunsteisstadion Crimmitschau ein „Come Together“ mit allen Fans an, bei welchem es für Saisonticketinhaber und Crowdfunding-Unterstützer, die mindestens 1.000 Euro gespendet haben, weitere Specials geben wird. Am kommenden Dienstag (29.03.2022) findet dann die offizielle Abschlussveranstaltung im Theater Crimmitschau statt.

Am Sonntag (27.03.2022) haben alle Fans der Eispiraten die Möglichkeit, sich vom Team zu verabschieden. Bereits 15 Uhr öffnen die Stadiontore. Im Anschluss findet für alle Saisonticketinhaber ein gemeinsames Eislaufen mit der Mannschaft statt, im Nachgang werden schließlich die versprochenen Fotos mit den Crowdfunding-Unterstützern, die mindestens 1.000 Euro gespendet haben, geschossen. Von 16:30 bis 18:00 Uhr findet auf der Cateringstrecke im Stadioneingang dann ein „Come Together“ statt, wo die Cracks der Eispiraten für Foto- und Autogrammwünsche sowie für das ein oder andere Gespräch zur Verfügung stehen.

Am kommenden Dienstag (29.03.2022) findet im Theater Crimmitschau schließlich die offizielle Abschlussveranstaltung der Eispiraten Crimmitschau statt. Das Event, bei welchem sich die Westsachsen vor Sponsoren und Saisonticketinhabern offiziell verabschiedet, startet 19:00 Uhr, der Einlass startet ab 18:00 Uhr.