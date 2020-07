Eispiraten: Namen kommen aufs Trikot

Profis tragen Crowdfunding-Unterstützer auf Saisontrikots Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Profis der Eispiraten Crimmitschau werden ihre DEL2-Partien in der Saison 2020/21 mit besonderen Jerseys bestreiten....

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Profis der Eispiraten Crimmitschau werden ihre DEL2-Partien in der Saison 2020/21 mit besonderen Jerseys bestreiten.

So werden alle Namen der Crowdfunding-Unterstützer, welche mit einer Spende ab 100 Euro dazu beitrugen, dass die Eispiraten mehr als 150.00 Euro an Spenden übermittelt bekamen, auf den neuen Saisontrikots abgebildet sein.

Spender-Namen stehen auf Hauptrunden-Trikots

Fälschlicherweise wurde zuletzt kommuniziert, dass es sich dabei um die Vorbereitungstrikots handelt. Hierzu erklärt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann: „Diese Informationen entstammen einem Kommunikationsfehler. Die Namen der Spender werden, wie im Vorfeld geschrieben, auf den neuen Hauptrunden-Trikots zu sehen sein“. Pressesprecher Aaron Frieß ergänzt: „Es ist eine großartige Aktion, um die Unterstützer zu huldigen, die in einer schweren Zeit zu uns standen. Zudem symbolisieren die Namen unserer Anhänger auf dem Trikot den starken Zusammenhalt zwischen den Fans und den Eispiraten“. Die Listen mit den Spendernamen, welche dann das neue Saisontrikot zieren, werden aktuell von Silvana Main (Bild), kaufmännische Assistentin der Eispiraten, bearbeitet und gepflegt.

Sondertrikots für neue Spielzeit geplant

Aktuell wird die neue Spielkleidung für die Saison 2020/21 in Absprache zwischen den Eispiraten-Verantwortlichen und Lutz Höfer von CCM Create-Sports gestaltet, im Anschluss dann produziert. Neben den Heim- und Auswärtstrikots wird es erneut ein Warmup-Trikot geben. Hinzu kommen zur neuen Serie erstmals ein Vorbereitungstrikot sowie ein extra angefertigtes Jersey, welches zum Auswärtsspiel in Dresden getragen wird, zu dem die Eispiraten-Verantwortlichen, gemeinsam mit einer Vielzahl an Fans, mit dem Fahrrad fahren werden. Crowdfunding-Teilnehmer, welche mindestens 500 Euro gespendet haben, erhalten zudem ein limitiertes Vorbereitungs-Trikot.