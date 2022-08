Eispiraten laden zum ersten Ã¶ffentlichen Training

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau laden am heutigen Freitag (19. August) ab 19:00 Uhr zum ersten öffentlichen Training der Saison 2022/23 ein! Alle...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau laden am heutigen Freitag (19. August) ab 19:00 Uhr zum ersten öffentlichen Training der Saison 2022/23 ein!

Alle Fans und Eishockeyinteressierte haben somit erstmals die Möglichkeit, die neu formierte Mannschaft in einer anderthalbstündigen Trainingseinheit zu begutachten. Darüber hinaus ist für Speisen und Getränke gesorgt. Weiterhin warten im Fanshop im Kunsteisstadion jede Menge besondere Aktionen auf alle rot-weißen Anhänger.

Es ist wohl das erste richtige Highlight der neuen Saison! Nachdem das Team von Marian Bazany seit Montag wieder auf dem Eis steht und in Vorbereitung auf die 10. DEL2-Saison bereits mächtig schwitzt, steht am heutigen Freitagabend das erste öffentliche Training an. Dabei haben alle Fans des Eishockey-Zweitligisten die Möglichkeit, dass neu formierte Team auf dem Eis zu sehen, insbesondere auch die Neuzugänge um Henri Kanninen, Jasper Lindsten oder Taylor Doherty. Natürlich wird es dabei auch einen Verkauf von Bratwürsten und alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken geben. Der Eintritt ist zum ersten öffentlichen Training ist hingegen frei.

Fanshop-Öffnung mit zahlreichen Specials

Des Weiteren öffnet auch der Fanshop im Kunsteisstadion Crimmitschau seine Pforten und wartet mit vielen tollen Specials. Vergünstigte Trikots aus der Vorsaison, originale Spielerschläger, Teamstutzen oder aber sogar die Topscorerhelme aus der Spielzeit 2019/20 – die Fans der Eispiraten können sich über viele exklusive Artikel und Sammlerstücke freuen. Darüber hinaus sind noch mehr spezielle Aktionen geplant. Ein Besuch am Shop ist also für jeden eingefleischten Fan ein Muss.