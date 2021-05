EislÃ¶wen verabschieden Huard, Dotzler und Ranta

Dresden. (PM Eislöwen) Nick Huard, Alexander Dotzler und Roope Ranta werden zur neuen DEL2-Saison nicht zu den Dresdner Eislöwen zurückkehren. Die sportliche Führung hat...

Dresden. (PM Eislöwen) Nick Huard, Alexander Dotzler und Roope Ranta werden zur neuen DEL2-Saison nicht zu den Dresdner Eislöwen zurückkehren. Die sportliche Führung hat allen drei Spielern mitgeteilt, dass nicht mehr mit ihnen geplant wird.

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Nick, Alexander und Roope für ihren Einsatz im Trikot der Blau-Weißen und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Ein besonderer Dank gilt dabei Nick Huard. Der Kanadier trug in den vergangenen vier Spielzeiten das Dresdner Trikot. 216 Pflichtspiele absolvierte der 30-Jährige für die Eislöwen. Dabei erzielte er 101 Tore und bereitete 140 Treffer vor. Mit 241 Punkten rangiert Huard auf Rang drei der ewigen Dresdner Scorerliste. Mit den Eislöwen erreichte er in der Saison 2018/2019 das Playoff-Halbfinale in der DEL2.

Alexander Dotzler ist in den letzten beiden Jahren für die Eislöwen aufgelaufen. Der Abwehrspieler kommt auf 15 Treffer und 42 Assists für die Blau-Weißen in insgesamt 96 Spielen.

Roope Ranta war erst im vergangenen Dezember zu den Dresdner Eislöwen gekommen. In 40 Spielen erzielte der Finne elf Tore und gab 19 Vorlagen. Mit 30 Punkten war Fünfter der internen Scorerliste in der vergangenen Spielzeit.