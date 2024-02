EislÃ¶wen fiebern dem Valentinstags-Heimspiel gegen Selb entgegen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen treffen am Mittwochabend, zum Valentinstag auf die Selber Wölfe. Die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad wird in Sondertrikots...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen treffen am Mittwochabend, zum Valentinstag auf die Selber Wölfe.

Die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad wird in Sondertrikots auflaufen. Spielbeginn ist 19:30 Uhr.

Mit Selb kommt ein direkter Kontrahent im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs nach Dresden. Nach dem Auswärtssieg am Sonntag in Freiburg haben die Eislöwen noch vier Punkte Rückstand auf den zehnten Platz. Selb ist derzeit Achter.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Für uns ist es das nächste Spiel, was wie ein Spiel sieben in der Playoffs sein wird. Wir treffen auf eine gute Mannschaft aus Selb, die einen Lauf hat. Sie sind ein harter Gegner und werden mit viel Druck kommen. Wir schauen aber auf uns und werden gut vorbereitet sein auf Selb. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für uns.“

Die Eislöwen werden das Spiel in pinken Sondertrikots bestreiten und wollen sportlich an ihren letzten Auftritt anknüpfen. Am Sonntag gewannen die Blau-Weißen mit 4:0 in Freiburg. Mit den Selber Wölfen kommt allerdings das viertbeste Auswärtsteam der Liga nach Dresden. Mehr als die Hälfte der Punkte haben die Wölfe auf fremdem Eis geholt. Dazu stellen die Eislöwen noch immer das zweitschwächste Heimteam der Liga. Dennoch wird die JOYNEXT Arena mit voraussichtlich über 3.000 Zuschauern gut gefüllt sein.

Die Arenatüren öffnen am Mittwoch 18:30 Uhr, die Abendkasse um 18:00 Uhr.