Eishockey WM: Telekom zeigt alle deutschen Spiele und K.O.-Phase bei MagentaTV und MagentaSport

Bonn. (PM MagentaSport) Die Telekom erweitert ihr Eishockey-Angebot im Mai um ein zusätzliches Highlight: Neben der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft in der PENNY...

Bonn. (PM MagentaSport) Die Telekom erweitert ihr Eishockey-Angebot im Mai um ein zusätzliches Highlight: Neben der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft in der PENNY DEL mit allen Spielen der Playoffs (ab 5. April) wird auch die Eishockey WM in Finnland live bei MagentaSport zu sehen sein.

Die Telekom überträgt vom 13. bis 29. Mai 2022 alle Spiele des deutschen Teams sowie alle K.O.-Partien. Zu sehen ist die Weltmeisterschaft sowohl über den Streamingdienst MagentaSport als auch über die TV-Plattform MagentaTV. Die Vereinbarung mit SPORT1 umfasst eine Sublizenz mit insgesamt 15 Live-Spielen der Eishockey WM. Zusätzlich zeigt MagentaSport alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft ab dem 14. April live.

Damit können die Fans erstmals die Eishockey WM mit der deutschen Nationalmannschaft live und mit ausführlichen Hintergrundberichten bei MagentaSport und MagentaTV erleben.

MagentaSport-Abonnent*innen können die Spiele über alle MagentaSport Apps oder bei magentasport.de live verfolgen. Für MagentaTV-Kund*innen ist die WM ohne Aufpreis auf Kanal 319 MyTeamTV Sport (bei Standardbelegung) zu sehen.

„Mit der Eishockey WM läuten wir das Super-Sportjahr 2022 bei MagentaTV ein“, so Arnim Butzen, verantwortlich für das TV-Geschäft der Telekom in Deutschland. „Mit der Eishockey WM im Mai, den exklusiven Übertragungsrechten der Basketball Heim-EM im September und allen Spielen der FIFA WM 2022 im November und Dezember gibt es die größten Teamsport-Events des Jahres in diesem Umfang nur bei uns. Und unsere MagentaTV-Kunden und Kundinnen erleben alle diese Inhalte ohne Aufpreis als Inklusivleistung auf ihrer TV-Plattform. Mehr Livesport geht nicht!“

Ex-Nationalspielerin Ronja Jenike verstärkt Experten-Riege

Mit Ronja Jenike, ehemalige Nationalspielerin und aktuelle DEL-Expertin, ist erstmals eine Frau im Team für die Eishockey-WM dabei. Sie analysiert gemeinsam mit dem vierfachen Deutschen Meister und zehnfachen WM-Teilnehmer Christoph Ullmann sowie dem langjährigen DEL-Keeper Patrick Ehelechner die Partien. Sascha Bandermann moderiert, Alexander Kunz kommentiert die WM-Übertragungen. Dazu gibt es weitere hochkarätige Gäste, ausführliche Vorberichterstattung, Analysen und Live-Schalten ins deutsche Lager. Extra-Service bei den Parallelspielen im Viertelfinale am 26. Mai: MagentaSport-Zuschauer können die Partien einzeln oder in der Konferenz verfolgen.

Deutschland ambitioniert bei der Eishockey WM in Finnland

Das WM-Turnier mit den 16 Teams aus der Top-Division findet vom 13. bis 29. Mai 2022 in Tampere und Helsinki (Finnland) statt. Für die ausgeschlossenen Teams Russland und Belarus rücken Österreich und Frankreich als WM-Teilnehmer nach. Am 29. Mai wird dann der Weltmeister-Titel live bei MagentaSport vergeben. Vermutlich werden für das deutsche Team NHL-Stars wie Leon Draisaitl oder Moritz Seider bei der WM dabei sein. Titelverteidiger ist Kanada.

Umfangreicher WM-Countdown: alle Testspiele und die Eishockey-Show

„Die Eishockey-Show“ auf den MagentaSport Plattformen stimmt bereits ab dem 12. Mai auf die WM ein. Auch die Vorbereitungsspiele der deutschen Eishockey Nationalmannschaft im Vorfeld der WM überträgt MagentaSport live. Den Auftakt macht dabei das Spiel gegen Tschechien in Chomutov am 14. April. Danach stehen in der Vorbereitung bis zum 8. Mai noch sechs weitere Partien auf dem Programm. Die WM-Rechte wurden in Sublizenz von SPORT1, das die Weltmeisterschaft komplett zeigt, erworben.

Das Super-Sportjahr 2022 live bei MagentaTV

Diese Top-Highlights des Super-Sportjahres 2022 sind alle live bei MagentaTV zu sehen: Die IIHF-Weltmeisterschaft im Eishockey ab 13. Mai in Finnland mit allen Spielen des deutschen Teams und allen K.O.-Partien. Darüber hinaus alle Spiele der FIBA EuroBasket 2022 ab 1. September unter anderem in Deutschland. Die FIFA Fußball-WM 2022 in Katar startet am 21. November. Alle 64 Spiele der Fußball-WM bis zum 18. Dezember 2022 gibt es nur bei MagentaTV, davon 16 Spiele exklusiv unter anderem mit zwei Achtelfinals, einem Viertelfinale und dem Spiel um Platz 3.

Die Vorbereitungsspiele zur Eishockey WM in der Übersicht (Sendebeginn):

14. April, 17.00 Uhr: Tschechien-Deutschland

15. April, 14.45 Uhr: Tschechien-Deutschland

21. April, 19.15 Uhr: Deutschland-Schweiz

23. April, 14.45 Uhr: Deutschland-Schweiz

29. April, 18.45 Uhr: Deutschland-Slowakei

30. April, 16.45 Uhr: Deutschland-Slowakei

08. Mai, 16.45 Uhr: Deutschland-Österreich

Die Vorrundengruppen der Eishockey WM in der Übersicht:

Gruppe A: Deutschland, Kanada, Frankreich, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien

Gruppe B: Finnland, USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen, Österreich

Die Eishockey WM in der Übersicht:

13. Mai, 19.20 Uhr: Deutschland-Kanada

14. Mai, 19.20 Uhr: Slowakei-Deutschland

16. Mai, 19.20 Uhr: Frankreich-Deutschland

19. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland-Dänemark

20. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland-Italien

22. Mai, 15.20 Uhr: Kasachstan-Deutschland

24. Mai, 11.20 Uhr: Deutschland-Schweiz

26. Mai, 15.20 Uhr bzw. 19.20 Uhr: Viertelfinale

28. Mai, 13.20 Uhr bzw. 17.20 Uhr: Halbfinale

29. Mai, 14.20 Uhr: Spiel um Platz drei

29. Mai, 19.20 Uhr: Finale

Das aktuelle Programm kann hier abgerufen werden: www.magentasport.de/programm