Eishockey Nationalspieler Tobias Rieder ist mit Vaxjö im schwedischen Titelkampf – Das sagt der Ex-NHL Profi zu einer WM Teilnahme

Växjö. (MK) Spannung pur in den Halbfinal-Playoffs der (SHL (Swedish Hockey League).

Nach dem 6:2 Auftaktsieg in Spiel eins und der 4:2 Niederlage am Sonntag in Göteborg, unterlagen die Växjö Lakers am Dienstagabend in der ausverkauften heimischen Vida Arena vor 5700 Zuschauern gegen die Frölunda Indians mit 0:1 Dem frühen Führungstreffer aus der 6. Minute rannten die Lakers bis zur letzten Sekunde hinterher und trotz mehrerer Großchancen blieb das Gästetor wie vernagelt. In der best of Seven Serie steht es nun 1:2 für Frölunda. Am Donnerstag treffen beide Teams in Göteborg zu Spiel vier wieder aufeinander.

Mittendrin mit den Växjö Lakers steckt Eishockey Nationalspieler Tobias Rieder, der in der zweiten Saison das Trikot der Lakers trägt. In den bisherigen zehn Playoff-Spielen konnte er bereits drei Scorerpunkte (1 Tor, 2 Assist) sammeln.

Im Sommer 2021 hatte es den 30-jährigen Landshuter nach elf Spielzeiten in Nordamerika zurück nach Europa gezogen. Mit 17 Jahren war er 2010 nach Nordamerika gegangen, bildete sich in der Ontario Hockey League (OHL) weiter und schaffte es für Arizona, Los Angeles, Edmonton Calgary und Buffalo in 492 NHL-Spielen auf dem Eis zu stehen.

In der rund 67.000 Einwohner zählenden Stadt Växjö in der Region Smaland fühlt sich der 30-jährige pudelwohl und ist rundum zufrieden mit seiner Entscheidung die Karriere in der europäischen Top-Liga SHL fortzusetzen. „Die ganze Organisation arbeitet hervorragend und die Lebensqualität ist sehr gut“, beschreibt Tobias Rieder seine bisherigen Erfahrungen.

Vertraglich haben sich die Lakers frühzeitig die Dienste des Stürmers auch für die kommende Saison 23/24 gesichert. Was danach kommt, wird man sehen, aber die DEL, in der Rieder noch nie gespielt hat, ist auch ein durchaus denkbares Ziel. Aktuell gilt der Fokus natürlich voll und ganz den Playoffs. Nur zu gerne würde man nach 2021 den Titel erneut nach Växjö holen.

Wir trafen Tobias Rieder nach dem dritten Playoff-Spiel und sprachen mit ihm über die Zeit in Schweden und über eine mögliche WM Teilnahme im Mai für Deutschland.

Tobias Rieder im Kurzinterview









Aktueller Stand in den SHL Playoffs

Halbfinale

Växjö Lakers – Frölunda Indians 1:2 (6:2/2:4/0:1)

Skeleftea – Örebro 0:2 (2:5/2:3)

Karriere von Tobias Rieder in Zahlen