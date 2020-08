EisbÃ¤ren Berlin und GASAG feiern 25-jÃ¤hriges JubilÃ¤um

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und die GASAG feiern in diesem Jahr ein Jubiläum der besonderen Art. Bereits seit 25 Jahren unterstützt die...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und die GASAG feiern in diesem Jahr ein Jubiläum der besonderen Art. Bereits seit 25 Jahren unterstützt die GASAG den Rekordmeister als Hauptsponsor. Eine Partnerschaft, die einzigartig in der PENNY DEL ist.

„Die GASAG ist der beste Hauptsponsor, den wir uns wünschen können. Es gibt keinen treueren Partner im Profisport! Wir sind in den vergangenen 25 Jahren so eng zusammengewachsen, ein Eisbären-Trikot ohne GASAG-Logo auf der Brust kann sich niemand vorstellen. Die Zusammenarbeit mit der GASAG geht dabei weit über eine normale Hauptsponsorenbeziehung hinaus,“ zeigt sich der Geschäftsführer der Eisbären, Peter John Lee, dankbar.

Am 10. August 1995 wurde die Zusammenarbeit der beiden Berliner Unternehmen mit der Unterschrift unter den ersten Vertrag im Bristol Hotel Kempinski Berlin besiegelt. Der Start in eine Partnerschaft mit Tradition.

„Mit den Eisbären haben wir als Hauptsponsor, einen verlässlichen Partner im Profisport! Die Konstanz des Teams und der Mannschaft sowie die erstklassige Nachwuchsarbeit bestärken uns darin, mit den Eisbären den besten Partner an unserer Seite zu haben. 25 Jahre haben uns zusammenwachsen lassen, so dass aus einem reinen Sponsorship eine Partnerschaft und Freundschaft geworden ist,“ so Dr. Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender der GASAG.

Die langjährige Partnerschaft wird ergänzt durch die Förderung des Nachwuchses bei den Eisbären Juniors dank des EISBÄREN | Strom und EISBÄREN | Gas Tarifs. Denn für jeden Sieg der Eisbären in der PENNY DEL erhalten die Juniors pro Vertrag 0,50€ für ihre Jugendarbeit. So waren das zum Beispiel in der letzten Saison über 16.000 € für die Nachwuchsarbeit der Eisbären Juniors.

Das besondere Jubiläum nehmen die Eisbären und die GASAG zum Anlass, eine Jubiläumswoche zu starten. Von Montag, den 10. August 2020 bis Sonntag, den 16. August 2020 warten tägliche Highlights auf die Eisbären Fans.

So wird es am 10. August, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der ersten Vertragsunterschrift, einen Empfang im Bristol Hotel Kempinski geben, an welchem unter anderem auch Innensenator Andreas Geisel teilnimmt.

Mitte der Woche können Eisbären Fans dann ein digitales Meet and Greet mit Profis der Eisbären gewinnen und am Sonntag, den 16. August, präsentiert die GASAG dann das Jubiläums-Warm Up Trikot der Saison 2020/2021.

Das soll es jedoch noch nicht gewesen sein. Die Eisbären und die GASAG werden die gesamte Saison über immer wieder, unter anderem mit einem explizit für diesen Anlass erstellten Logo, um die Partnerschaft zu würdigen.

Es stellt neben dem Jubiläum vor allem die Verbundenheit der beiden Berliner Unternehmen dar. Das Logo wird auf digitalen Medien und einigen extra produzierten Merchandise Artikeln der Eisbären zu finden sein.

Sowohl die Eisbären Berlin als auch die GASAG werden täglich über die verschiedenen Events auf den jeweiligen Webseiten www.eisbaeren.de und www.gasag.de und den sozialen Kanälen berichten.