Eine 86ste Saison für die Nummer 86 – Julien Sprunger verlängert mit den Drachen!

Der Kapitän der Drachen Julien Sprunger (36) verlängert seinen laufenden Vertrag um eine Saison bis Ende 2023/2024. Die Spielzeit 23/24, die historisch betrachtet die...

Der Kapitän der Drachen Julien Sprunger (36) verlängert seinen laufenden Vertrag um eine Saison bis Ende 2023/2024.

Die Spielzeit 23/24, die historisch betrachtet die 86ste der Vereinsgeschichte ist, kommt somit der Rückennummer des bereits legendären Stürmers gleich. Sprunger, der in seiner Karriere mehr als 700 NLA-Punkte in über 900 Spielen gesammelt hat, möchte seine Schlittschuhe noch nicht an den Nagel hängen. “Ich bin immer noch hungrig auf Tore, möchte der Mannschaft weiterhelfen und mit meinen Mitspielern einen Titel gewinnen”, lässt der Stürmer wissen.

Der Sportchef und Head Coach der Drachen Christian Dubé ist ebenfalls erfreut, dass Julien Sprunger noch nicht ans Aufhören denkt. “Ich bin stolz, dass wir auch in den Spielzeit 2023/2024 auf unseren Kapitän zählen dürfen. Julien wird somit seine 21ste Saison für den Verein seines Herzens bestreiten. Mit seiner Leidenschaft fürs Eishockey ist er ein zentraler Bestandteil unseres Teams und der gesamten Organisation”, verkündet Dubé.