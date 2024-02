Ein Punktgewinn des Willens

Schongau/Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten haben am Sonntagabend auch das zweite Spiel der Abstiegsrunde in Schongau verloren, bei der 4:5 (2:2, 1:1, 1:1) Niederlage...

Und dieser war mit einer Willens- und Energieleistung eines dezimiertem Buchloer Kaders auch hochverdient, da die Freibeuter in einer intensiven und umkämpften Partie nie aufsteckten und in der Schlussphase tolle Moral bewiesen.

„Es war ein aufreibendes Spiel, bei dem wir trotz kleinem Kader die Energie und Leidenschaft gezeigt haben, die wir am Freitag noch nicht abrufen konnten“, meinte ESV-Trainer Christopher Lerchner über den aus seiner Sicht absolut verdienten Punktgewinn seiner Schützlinge. Diese konnten gerade einmal 13 Feldspieler aufbieten und somit fünf weniger als die Gastgeber aus Schongau, die auch den besseren Start erwischten. Gleich der erste Schuss von Bayernliga-Toptorjäger Ville Saloranta schlug nämlich hinter ESV-Schlussmann Dominic Guran zum frühen 0:1 ein (3.). Gegen den Finnen schien an diesem Abend ohnehin kein wirkliches Kraut gewachsen zu sein, denn ihn sollten die Buchloer auch im weiteren Spielverlauf oft nicht so recht in den Griff bekommen. Trotzdem kamen die Piraten nach dem neuerlichen Rückschlag anschließend gut zurück: Felix Schurr im Rebound (6.) und Johannes Scheitle nach einen tollen Zuspiel von Michal Petrak (10.) drehten die Partie schließlich in eine 2:1 Führung. Doch die Mammuts glichen noch vor der Pause zum 2:2 aus. Wieder war es Saloranta, der im ersten Powerplay der Begegnung zum 2:2 traf (13.).

Nachdem im ersten Abschnitt durch einige Fehler auf beiden Seiten keine so rechte Ruhe ins Spiel kam, hinterließen die Buchloer im Mitteldrittel dann anfangs den etwas engagierteren Eindruck. Doch Daniel Blankenburg im Schongauer Tor behielt zunächst den Überblick und sah dann wie aus dem Nichts wieder die Führung seiner Mannen. Kevin Steiner hatte im Nachsetzten zum 2:3 getroffen (25.). Zumindest fanden die Buchloer hierauf schnell eine passende Antwort, als Felix Schurr nur etwa eineinhalb Minuten später eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Hausherren zum 3:3 Ausgleich nutzte (27.).

Mit diesem Remis ging es dann auch in den letzten Durchgang, in dem die Schongauer das Heft nun sofort in die Hand nahmen und immer wieder gefährlich vor Guran auftauchten. Den dezimierten Piraten schwanden nun zusehends die Kräfte und nach dem 3:4 von Mathieu Newcomb schien man bereits erneut auf der Verliererstraße zu landen (51.). Doch die Freibeuter investierten in der turbulenten Schlussphase nochmals alles – was letztlich dank einer Energieleistung auch verdient belohnt wurde. Nachdem Dominic Guran bei einem Alleingang von Simon Maucher zunächst noch die Entscheidung verhinderte (56.), setzten sich die Gennachstädter ohne Schlussmann in den letzten Minuten noch einmal im Drittel der Mammuts fest. Doch trotz einiger guter Versuche brachte erst Demeed Podrezov mit einem Sonntagsschuss den Puck zum viel umjubelten Ausgleich im Tor unter, als er die Scheibe 28 Sekunden vor dem Ende zum 4:4 in den Winkel jagte (60.).

In der anschließenden Verlängerung hatte dann Nico Nieberle die riesen Gelegenheit zum Siegtreffer, doch der ESV-Verteidiger zog freistehend im Slot am Tor vorbei. Treffsicherer zeigte sich im nächsten Angriff wiederum Ville Saloranta, der mit dem dritten Treffer an diesem Abend den Schongauer Sieg klar machte, während die tapfer kämpfenden Buchloer sich mit einem Punkt begnügen mussten.