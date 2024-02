ECP macht das Spiel, Schongau die Tore

Pfaffenhofen. (oex) Eine unnötige Niederlage musste der EC Pfaffenhofen im letzten Spiel der Hauptrunde der Bayernliga hinnehmen. Am Freitag unterlagen die Pfaffenhofener zuhause der...

Am Freitag unterlagen die Pfaffenhofener zuhause der EA Schongau mit 3:6 (1:0; 1:2; 1:4), obwohl sie das Geschehen auf dem Eis lange Zeit diktiert hatten. Die Niederlage in dieser bedeutungslosen Partie ist jedoch leichter zu verschmerzen als die schwere Verletzung von Jakub Felsöci, der nun für die bevorstehende Abstiegsrunde auszufallen droht.

Noch steht die Diagnose zwar aus, doch sieht es nicht gut aus für den Angreifer, der ins Krankenhaus gebracht werden musste. War die Begegnung bis dahin noch ziemlich offen, wirkten die Hausherren danach ziemlich geschockt. Innerhalb kürzester Zeit fingen sie sich drei Gegentreffer ein und die Partie war verloren. „Da waren wir mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache,“ sah dies Stefan Teufel als eine der Ursachen, der den Gästen allerdings auch eine „gnadenlose Effektivität“ bescheinigte. Allen voran Schongaus finnischer Angreifer Ville Saloranta. Der Toptorjäger der Bayernliga, mit einem knallharten und präzisen Schuss ausgestattet, erzielte fünf der sechs Gästetreffer und wurde so an diesem Abend zum ECP-Schreck. Dass es überhaupt soweit kam, lag jedoch nicht zuletzt auch daran, dass die Pfaffenhofener aus ihrer klaren Überlegenheit bis zur zweiten Pause viel zu wenig Kapital schlugen und nur mit einem für die Gäste bis dahin eher schmeichelhaften 2:2 in die Kabine gingen. „Wir haben sehr viel investiert, aber zu wenig Ertrag erwirtschaftet,“ musste auch Coach Teufel feststellen. Von Beginn an ging seine Mannschaft nämlich mit viel Engagement zu Werke, setzte Schongau unter Druck und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Die Gäste waren zunächst auf die Absicherung ihres eigenen Tores bedacht, starteten aber auch immer wieder gefährliche Konter, die jedoch meist von der aufmerksamen ECP-Abwehr unterbunden werden konnten. In der 16. Minute dann doch die Führung für die Gastgeber.

Nach einem Querpass von Jakub Vrana ließ Jan Tlacil mit einer Direktabnahme Gästekeeper Daniel Blankenburg keine Abwehrchance. Und buchstäblich in der letzten Sekunde vor der Pausensirene hätte der ECP-Torjäger auf 2:0 erhöhen können, als er nach einem langen Pass aus der Abwehr alleine vor Blankenburg auftauchte, aber schnell abschließen musste und dabei leicht verzog. Davor schon hatte er zwei Lattentreffer zu verzeichnen gehabt, sodass er jetzt schon siebenmal in den letzten drei Spielen am Torgestänge scheiterte. Auch nach dem Wechsel blieb der ECP am Drücker und setzte sich über längere Zeit im Schongauer Verteidigungsdrittel fest. Doch der verdiente zweite Treffer wollte nicht fallen, dafür gelang Saloranta mit dem ersten gefährlichen Vorstoß der Ausgleich (31.). Die Antwort des ECP folgte prompt. Ein Zuspiel von Quirin Oexler hämmerte Mario Strobel unhaltbar unter die Latte (32.). Allerdings währte die Freude über die erneute Führung nicht lange, denn wieder war es Saloranta, der sich auch die zweite Möglichkeit nicht entgehen ließ. So ging es mit einem 2:2 in die zweite Pause. „Da hätten wir eigentlich deutlich führen müssen,“ trauerte Stefan Teufel den vielen vergebenen Möglichkeiten nach. Mit seinem dritten Treffer stellte Saloranta dann den Spielverlauf endgültig auf den Kopf (44.). Kurz darauf folgte die Unterbrechung aufgrund der Verletzung von Jakub Felsöci, nach der die Gastgeber nicht mehr in die Spur fanden. Schongau nutzte dies sofort und entschied durch drei Treffer von Saloranta (2) und Kevin Steiner innerhalb kürzester Zeit die Partie. Den Schlusspunkt setzte David Felsöci, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete..

Die Pfaffenhofener haben nun eine Woche Pause, nachdem am nächsten Wochenende die Pre-Play-Offs auf dem Programm stehen. Am Freitag, 16.02. beginnt dann mit dem Auswärtsspiel in Schweinfurt die Abstiegsrunde, das erste Heimspiel folgt am Sonntag, 18.02. gegen den Verlierer aus der Pre-Play-Off-Runde Landsberg gegen Ulm.

ECP: Kornreder, Weiner, Oexler, Hätinen L., Eckl A.. Eisenhofer, Eckl C., Wolf, Münzhuber, Leonhardt, Felsöci J., Neubauer, Gebhardt, Eckl O., Strobel, Vrana, Pfab M., Hätinen K.,Tlacil, Felsöci D., Weber, Pfab L.;

Tore: 1:0 (16.) Tlacil (Vrana, Eckl O.); 1:1 (31.) Saloranta (Newcomb, Zink); 2:1 (32.) Strobel (Oexler); 2:2 (33.) Saloranta (Steiner, Newcomb); 2:3 (44.) Saloranta (Newcomb, Steiner); 2:4 (49.) Steiner (Lautenbacher, Feichtinger); 2:5 (49.) Saloranta (Lautenbacher, Newcomb); 2:6 (50.) Saloranta (Steiner, Newcomb); 3:6 (54.) Felsöci D. (Vrana, Tlacil)

Strafen: ECP 4 EAS 4

Zuschauer: 170