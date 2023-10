Ein Punkt beim starken Konkurrenten Klostersee â€“ Riverkings starten in die Bayernligasaison

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Im ersten Spiel der Bayernliga Saison 23/24 trafen die Riverkings auf den letztjährigen Oberliga-Konkurrenten EHC Klostersee. Bei diesem brisanten...

Landsberg. (PM HCL) Im ersten Spiel der Bayernliga Saison 23/24 trafen die Riverkings auf den letztjährigen Oberliga-Konkurrenten EHC Klostersee.

Bei diesem brisanten Duell konnte Trainer Martin Hoffmann auf nahezu den gesamten Kader zurückgreifen. Lediglich Lars Grötzinger und Stefan Sailer fehlten. Grötzinger saß eine Sperre aus der Vorbereitung ab und Sailer blieb leicht angeschlagen zuhause. Torwart auf Landsberger Seite war im ersten Punktspiel der Saison – Moritz Borst.

Beide Mannschaften begannen körperbetont und so entwickelt sie sich ein von Beginn an recht zerfahrenes erstes Drittel in dem die Schiedsrichter jede Menge Strafen auf beiden Seiten verteilten, wobei die Riverkings einige Male öfter als die Gastgeber in Unterzahl agieren mussten. Bereits in der dritten Minute traf Florian Stauder im Nachschuss zur 1:0 Führung für den HC Landsberg. Beide Mannschaften konnten sich während des Drittels einige gute Chancen erarbeiten. Die Gastgeber allerdings mit einem Chancenplus, bedingt durch die zahlreichen Überzahlsituation für Grafing. Den Ausgleich erzielte Klostersee dann allerdings im Spiel fünf gegen fünf. Simon Röder fälschte mit dem Schlittschuh in der 17. Spielminute unabsichtlich einen Schuss von Sebastian Steer unhaltbar zum 1:1 Ausgleich ab. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die erste Pause.

Im zweiten Drittel starteten die Gastgeber in Überzahl gleich mit einer riesigen Chance, die der sehr gut haltende Moritz Borst zunichte machte. Insgesamt spielte der HCL im zweiten Drittel disziplinierter und so konnte man sich sogar zwei Überzahlsituation erarbeiten. Die erste Überzahlsituation nutzt in der 29. Minute Dennis Neal mit einem starken Handgelenkschuss zur 2:1 Führung. Frantisek Wagner konnte ebenfalls mit einem starken Schuss die nächste Überzahlsituation in der 31. Minute zur 3:1 Führung nutzen. Im weiteren Spielverlauf gab es wieder gute Möglichkeiten für die Gäste vom Lech. Allerdings brachten viele dieser Chancen nichts ein. Alle Möglichkeiten für den EHC Klostersee machte Moritz Borst mit tollem Paraden zunichte. In der 38. Minute kassierte Grafings Quirin Spieß eine 5 Minuten Strafe nach einem Foul mit Verletzungsfolge gegen Maximilian Hermann. Dieser konnte mit Verdacht auf Gehirnerschütterung nicht auf das Eis zurückkehren. Die ersten Minuten in Überzahl blieben allerdings ungenutzt, so dass beide Mannschaften mit der 3:1 Führung für die Riverkings in die Kabine gingen.

Alles kurz nach der Pause Florian Reicheneder in Überzahl auf vier zu eins erhöhen konnte, schien das Spiel zu Gunsten der Riverkings zu kippen. Eine der zahlreichen Strafen im letzten Drittel wurde dann dem HC Landsberg zum Verhängnis, Quinlan traf für Grafing zum 2:4. Sieben Minuten vor dem Ende der Partie verkürzte Tobias Hilger auf 3:4 bevor abermals Nicolai Quinlan in der 54. Minute in Unterzahl zum 4:4 ausgleichen konnte. Die Gastgeber gingen in diesem letzten Drittel teilweise mit unfairen Mitteln zu Werke. So wurde Frantisek Wagner abseits der Spielsituation von Marek Haloda äußerst unfair mit einem „Blindside Hit“ gecheckt und blieb zunächst auf dem Eis liegen. Diese Aktion wurde von den Schiedsrichtern nicht geahndet. Kurze vor dem Ende der regulären Spielzeit kassierte Wagner den nächsten Check von hinten gegen den Kopf. Dieses Foul wurde allerdings mit einer 5 Minuten Strafe gegen Raphael Käfer bestraft. Eigentlich hätte der HCL somit in Überzahl in die Overtime starten können, allerdings wurde Luka Ulamec nach einem nicht sehr cleveren Stockschlag ebenfalls für 2 Minuten auf die Strafbank geschickt. So spielte man mit drei gegen drei in der Verlängerung und kassiert prompt nach 5 Minuten das 4:5. Für die Hausherrn brachte sich Marc Bosäcker auf die Punktetafel.

Zwar können die Riverkings mit einem Punkt auswärts bei einem starken Gegner durchaus zufrieden sein. Allerdings wurde der mögliche Sieg fahrlässig verschenkt, zudem sind mit Maximilian Hermann und Manuel Müller zwei Spieler mit Verletzungen aus dem Spiel gegangen, von denen zu hoffen ist, dass sie schnell wieder gesund werden und aufs Eis zurückkehren. Das nächste Spiel findet am Freitag 20.10.23 um 20 Uhr zuhause gegen die Isar Rats aus Dingolfing statt.

