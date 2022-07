„Ein groÃŸartiger Teamplayer“ – Darum sichern sich die Huskies Joel Lowry

Kassel. (PM Huskies) Weiterer Zuwachs für das Huskies-Rudel: Kanadier Joel Lowry stößt zur kommenden Saison zu den Kassel Huskies und besetzt eine weitere Importstelle...

Der 30-Jährige, welcher 2011 am Position 140 von den Los Angeles Kings gedrafted wurde, spielt seit zwei Jahren in Europa. Nach einer Saison bei den Iserlohn Roosters in der PENNY DEL (zwölf Punkte in 31 Partien), war der großgewachsene Angreifer vergangenes Jahr bei den Vienna Capitals in der ICEHL aktiv. Dort verbuchte Lowry 33 Scorerpunkte in 42 Spielen.

Vor seiner Zeit in Europa spielte der 1,88 Meter große und 87 Kilo schwere Stürmer fünf Jahre in AHL und ECHL. Dabei konnte er Erfahrung in 224 AHL- und 43 ECHL-Partien sammeln. Bevor Lowry Profi in Nordamerika wurde, studierte er vier Jahre an der Cornell University und spielte parallel in der Eishockey-Mannschaft der Uni (teilweise zusammen mit Husky Jake Weidner).

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Joel ist ein großartiger Teamplayer, er arbeitet in allen drei Zonen sehr hart, kann scoren und das ist genau das, was wir in unserem Team brauchen. Wir sind als Organisation sehr froh, dass er kommende Saison bei uns ist.“

Joel Lowry: „Ich habe viele positive Dinge über die Huskies gehört und freue mich, jetzt ein Teil des Teams und der Organisation zu sein. Wir haben ein sehr gutes Team zusammen und verfolgen diese Saison große Ziele.“