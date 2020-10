Ein Blick auf die Saison 2020/21 vom Bayer Leverkusen

Am 18. September 2020 begann die neue Fußballsaison 2020/21. Für den 1. Bayer Leverkusen ist dies bereits seit Vereins Entstehung die 117. Saison. Davon...

Am 18. September 2020 begann die neue Fußballsaison 2020/21. Für den 1. Bayer Leverkusen ist dies bereits seit Vereins Entstehung die 117. Saison. Davon spielt der Fußballverein schon seit jetzt 42 Saisons in Folge in der Top-Liga mit. Doch in dieser Saison erwartet den Verein nicht nur die deutsche Bundesliga, sondern auch das Spielen um den DFB-Pokal und die Teilnahme an der UEFA Europa League. Am 30. Juni 2021 wird die Saison 2020/21 enden.

So ging das erste Spiel gegen den VFL Wolfsburg aus

In der Bundesliga hat Bayer Leverkusen bereits das erste Spiel mit einem 0:0 gegen den VFL Wolfsburg bestritten. Leider gab es somit nur einen Punkt für die Leverkusener. Durch den Verkauf von Nationalspieler Kai Havertz zeigte sich zum ersten Mal, welche Lücke in der 11 von Bayer Leverkusen entstand. Ersetzt wird Havertz durch den 1- jährigen Niederländer Florian Wirtz. Dies war nicht das erste Spiel für den 17-jährigen, denn er stand bereits in dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt in der Startelf. Leider hat das Zusammenspiel von Palacios und Amiri nicht ausgereicht, um den Sieg mit nach Hause zu bringen.

Seien Sie durch Sportwetten bei den kommenden Spielen ganz vorne dabei

Als echter Fan von Bayer Leverkusen sollten Sie immer auf dem neuesten Stand sein. Die Gerüchteküche ist ständig am brodeln und mit Kollegen und Vereinsfreunden werden schon vor den Spielen die interessantesten Thesen für die zukünftigen Spiele aufgestellt.

Wer nicht nur mit Freunden spekulieren möchte und ein richtiges Händchen für zukünftige Spielergebnisse hat, sollte auch das online Sportwetten bei dem Schweizer Casino in Betracht ziehen. Echte Profis können hier das eigene Wissen über den Lieblingsverein unter Beweis stellen.

Gut vorbereitet durch Neuzugänge

Gerüchten zufolge möchte Bayer 04 Leverkusen den Arsenal-Verteidiger Sead Kolasinac kaufen. Der 27-jährige, der bereits in Deutschland gespielt hat, hat seinen Vertrag bei Arsenal verlängert, scheint aber auch einen Wechsel zu Leverkusen in Betracht zu ziehen. Auch Schalke 04 soll bereits ein Angebot gemacht haben. Wenn Bayer Leverkusen den Zuschlag in dieser Saison erhält, können sich die anderen Vereine im Kampf um den Meistertitel, dem DFB-Pokal und in der Europa League, warm anziehen.Denn bei Arsenal gilt Kolasinac als eines der wichtigsten Mitglieder in der Verteidigung. Auch Leverkusen hat sein Potenzial erkannt und würde mit Kolasinac gute Chance haben in dieser Saison ganz oben mitzuspielen.

Ein weiterer Neuzugang ist der vom AS Rom kommende Stürmer Patrik Schick. Er wurde vom Bayer Leverkusen für insgesamt 26.5 Millionen Euro unter Vertrag genommen. Der in der Saison 2019/20 an den RB Leipzig verliehene Stürmer hat den Vertrag gleich bis zum Jahr 2025 unterschrieben. Bei dem Verein RB Leipzig sorgte er für gute Torschüsse, denn in 22 Spielen sorgte er für insgesamt 10 Tore. Wie von Rudi Völler bekannt gegeben wurde, war der Kauf keine Kurzschlussentscheidung, sondern der 24-Jährige stand schon länger auf der Wunschliste des Vereins.

Leider gibt es auch in der Saison 2020/21 mögliche Abgänge

Aber leider muss auch mit Abgängen gerechnet werden. So heißt es, dass Leon Bailey Leverkusen verlassen möchten. Laut Angaben von Sky Sports ist der Verein Tottenham Hotspur sehr an dem Leverkusener interessiert. Der 23-jährige Flügelspieler ist dennoch drei Jahre an dem Verein Bayer Leverkusen gebunden. Auch wenn er jetzt schon verkündet hat, dass er gerne in der Premier League spielen möchte. Das ist für die kommende Saison definitiv von Vorteil, denn ohne Bailey wäre die Position vorerst nicht besetzt. Leverkusen fordert den Preis von 45 Millionen Euro von Tottenham. Doch nicht nur Tottenham ist an dem Spieler interessiert, sondern Gerüchten zufolge auch Manchester United und Everton.

Gerüchten zufolge möchte auch der im Angriff tätige Spieler Lucas Alario den Verein um Rudi Völler verlassen. Wenn der Jamaikaner Bailey und der Argentinier Alario weg sind, ist es verständlich, dass Trainer Peter Bosz weitere Neuzugänge wünscht, um in dieser Saison überall oben dabei