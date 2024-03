EHC Freiburg gibt seinen ersten Abgang bekannt

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 29-jährigen Parker Bowles geben die Wölfe den ersten Abgang nach der DEL2-Saison 2023/24 bekannt. Der EHC Freiburg und der...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 29-jährigen Parker Bowles geben die Wölfe den ersten Abgang nach der DEL2-Saison 2023/24 bekannt.

Der EHC Freiburg und der Angreifer konnten sich nach abschließenden Gesprächen leider nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Stattdessen wird sich Bowles einem Ligakonkurrenten anschließen.

Nach Stationen in der Oberliga und Norwegen lotsten die Wölfe den in Kanada geborenen Stürmer vor der Saison nach Freiburg in die DEL2, wo er von Anfang an seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis stellte. Mit 1.12 Punkten pro Spiel war er nach Eero Elo der zweitbeste Angreifer im Kader des EHC Freiburg und trug dabei mit 56 Scorerpunkten fast über die komplette Saison hinweg die Auszeichnung als Topscorer im Wolfsrudel.

Der gesamte EHC Freiburg bedankt sich ausdrücklich bei Parker Bowles für seinen Einsatz, sein Herzblut und die Leidenschaft, die er im Trikot der Wölfe verkörperte und wünscht ihm sowohl privat als auch sportlich für die Zukunft alles erdenklich Gute.