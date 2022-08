EC Red Bull Salzburg gewinnt â€žKracherâ€œ gegen EV Zug

Kitzbühel. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann beim Red Bulls Salute in Kitzbühel im Halbfinale gegen den Schweizer Meister EV Zug...

Kitzbühel. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann beim Red Bulls Salute in Kitzbühel im Halbfinale gegen den Schweizer Meister EV Zug mit 5:3 und steht damit im Finale.

Vor 800 Zuschauern zeigten beide Teams eine rassige Partie, in der die Salzburger auch all ihre Defensivqualitäten auspacken mussten. Morgen, Sonntag, steigt der zweite und letzte Spieltag beim Red Bulls Salute. Um 15:00 Uhr spielen EV Zug und Red Bull München um den dritten Platz. Das Finale um 19:00 Uhr bestreiten Mountfield HK und der EC Red Bull Salzburg.

Besser hätten die Red Bulls nicht ins Turnier starten können. Dominique Heinrich setzte in der 7. Minute zu einem kurzen Solo an und versenkte die Scheibe zur frühen Führung gegen den Schweizer Meister. Keine zwei Minuten später netzte Neuzugang Chay Genoway im Powerplay aus der Distanz ein und erhöhte die Führung auf 2:0. Der EV Zug war nun auch angekommen und setzte die Red Bulls zeitweise stark unter Druck, was auch zum ersten Gegentreffer (14.) führte. Aber die Salzburger blieben dran und verlagerten das Spiel über lange Phasen in die Offensivzone, wo sich die Red Bulls mit den Schweizern erbitterte Zweikämpfe lieferten und absolut auf Augenhöhe spielten. Florian Baltram traf schließlich im Powerplay mit einem abgefälschten Schuss zur 3:1-Pausenführung.

Im zweiten Abschnitt ging das enge Spiel weiter, abwechselnd hatten beide Teams gute Momente in der Offensivzone. Salzburgs Torhüter David Kickert (neuerlich mit Backup Simon Wolf) hatte viel zu tun, war aber auch bei den vielen ansatzlosen Schüssen zur Stelle. In der 33. Minute traf aber Zugs Gregory Hofmann aus spitzem Winkel und brachte die Schweizer wieder heran. In der Schlussphase waren die Schweizer mehr am Drücker, bei einem hektischen Unterzahlspiel kurz vor der Pause hielt David Kickert die 3:2-Führung zur zweiten Pause fest.

Auch in den ersten geschlagenen sieben Minuten des Schlussdrittels mussten sich die Red Bulls den Dauerangriffen der Schweizer erwehren, die mehrere Überzahlspiele in Folge, u.a. auch 5 gegen 3, hatten und etliche Male an David Kickert scheiterten. Und dann ließ Troy Bourke seine Klasse aufblitzen und verwertete nach kurzem Alleingang gegen Zugs Torhüter Luca Hollenstein zur 4:2-Führung (47.). Spätestens jetzt glich die Partie einem offenen Schlagabtausch, es ging ständig auf und ab. In der 53. Minute gelang Zug wieder der Anschlusstreffer, Fabrice Herzog netzte nach Rebound ein. Nach einer hochbrisanten Schlussphase gelang den Red Bulls dann aber der Empty-Net-Treffer eine Minute vor Schluss durch Peter Schneider, womit der Sieg besiegelt war.

Am Sonntag, treffen die Red Bulls damit im Finale auf Mountfield HK, das sich zuvor gegen Red Bull München durchsetzte. Für Head Coach Matt McIlvane ist es bei der vierten Teilnahme als Salzburger Head Coach das erste Finale beim Einladungsturnier der Red Bulls.

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane: „Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben viel investiert, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben uns definitiv weiterentwickelt im Vergleich zum letzten Testspiel in Budweis. Jetzt stehen wir im Finale und fokussieren uns voll auf dieses Spiel.“

Red Bulls Salute 2022

EC Red Bull Salzburg – EV Zug 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Tore

1:0 | 06:36 | Dominique Heinrich

2:0 | 08:09 | Chay Genoway | PP

2:1 | 11:32 | Gregory Hofmann

3:1 | 13:20 | Florian Baltram | PP

3:2 | 32:44 | Gregory Hofmann

4:2 | 46:56 | Troy Bourke

4:3 | 52:39 | Fabrice Herzog

5:3 | 59:04 | Peter Schneider | EN

Zuschauer: 800

Red Bulls Salute | Spielplan & Ergebnisse

Sa, 14.08.21 | HF 1: Red Bull München – Mountfield HK | 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)

Sa, 14.08.21 | HF 2: EC Red Bull Salzburg – EV Zug | 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

So, 15.08.21 | Kl. Finale: EV Zug – Red Bull München | 15:00 Uhr

So, 15.08.21 | Finale: Mountfield HK – EC Red Bull Salzburg | 19:00 Uhr