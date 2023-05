EC Bregenzerwald testet gegen Memmingen und Lindau

Dornbirn. (PM ECB) Der EC Bregenzerwald befindet sich bereits wieder mitten in den Vorbereitungen für die kommende Alps Hockey League Spielzeit. Für die Pre-Season...

Für die Pre-Season sind mittlerweile fünf Tests im Dornbirner Messestadion sowie zwei Auswärtsfahrten unter Dach und Fach.

Wie bereits angekündigt, ist der Testspielauftakt in 100 Tagen am 19. August 2023 gegen den MyHockey League Vertreter EHC Arosa im Messestadion. Ebenso sind der EHC Chur (26. August) und der EHC Bülach (30. August) aus der dritten Schweizer Spielklasse in Dornbirn zu Gast. Der vierte My Hockey League Club in der Vorbereitung des EC Bregenzerwald, der EHC Frauenfeld, empfängt die Tiger am 23. August auf der Kunsteisbahn Frauenfeld.

Nach zwei Freundschaftsspielen mit dem HC Prättigau in Grüsch, kommen die Schweizer am 2. September erstmals nach Vorarlberg auf ein Kräftemessen. Zum Abschluss der Testreihe gibt es Aufeinandertreffen mit zwei Deutschen Mannschaften. Erst empfangen die Wälder den EV Lindau am 5. September im Messestadion, ehe es drei Tage später in Memmingen zur Generalprobe mit dem ECDC kommt. Ein großer Dank geht an dieser Stelle wie immer an Günter Kresser, der auch heuer wieder die Organisation der Testspielgegner übernommen hat. Weitere Veranstaltungen befinden sich noch in der Vorbereitung und werden zeitnah bekannt gegeben.



