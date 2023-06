Dresden: Vertragsverlängerung mit Niklas Postel

Dresden. (PM Eislöwen) Niklas Postel wird auch in der Spielzeit 2023/2024 das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen. Der 25-jährige Mittelstürmer hat seinen Vertrag in...

Dresden. (PM Eislöwen) Niklas Postel wird auch in der Spielzeit 2023/2024 das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen.

Der 25-jährige Mittelstürmer hat seinen Vertrag in Dresden um eine weitere Spielzeit verlängert. In der kommenden Saison wird Postel mit der Rückennummer 19 auflaufen.

Erstmals spielte Postel in der Saison 2018/2019 für die Eislöwen. Danach lief er drei Jahre in der DEL für Krefeld und Düsseldorf auf. Insgesamt hat der Linksschütze 139 Spiele in der DEL absolviert und dabei fünf Tore erzielt und 13 Vorlagen gegeben. Vor einem Jahr folgte die Rückkehr nach Elbflorenz.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Niklas hatte im September und Oktober zunächst kleine Eingewöhnungsschwierigkeiten, sich danach aber konstant von Monat zu Monat gesteigert. Insbesondere in den letzten acht Wochen war seine Sturmreihe mit Jussi Petersen und Philipp Kuhnekath nicht nur im Defensivverhalten stabil, sondern auch in der Offensive produktiv. Da auch er im Sturm flexibel einsetzbar ist und sowohl in Unter- als auch in Überzahlsituationen eine wichtige Rolle übernehmen kann, ist sein Verbleib in Dresden ein wichtiger Schritt in der Kaderplanung.“

In der teaminternen Scorerliste (Hauptrunde und Playoffs) belegte Niklas Postel in der abgelaufenen Spielzeit mit sieben Toren und 15 Vorlagen in 56 Spielen den neunten Platz. In der Plus-Minus-Statistik wird sein Wert von +9 lediglich von Tomas Andres (+25) und Simon Karlsson (+13) übertroffen.

Niklas Postel, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich habe letztes Jahr ein bisschen gebraucht, mich einzufinden. Da, wo ich zum Ende der Saison aufgehört habe, will ich weitermachen – mit neuer Nummer. Ich weiß was ich aufs Eis bringen muss, um Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft voran zu bringen. Ich freue mich schon wieder auf die Jungs und bin heiß darauf mit unseren Fans Stimmung in der Halle zu machen.“

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: Janick Schwendener, Pascal Seidel, Nick Jordan Vieregge (FL)

Abwehr: Simon Karlsson, Lukas Mannes, David Suvanto, Fabian Belendir, Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Arne Uplegger

Angriff: Niklas Postel, Vincent Hessler, Jussi Petersen, Matej Mrazek, Georgiy Saakyan, Ricardo Hendreschke, Dani Bindels, Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Tomas Andres

