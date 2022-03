Drei Schiedsrichter beenden ihr aktive Laufbahn

Neuss. (PM DEL2) Die Pfeife wird an den Nagel gehangen: Drei vertraute Gesichter haben ihre Schiedsrichter-Karriere beendet. Mit Carsten Lenhart, Christian Höck und Fynn-Marek...

Mit Carsten Lenhart, Christian Höck und Fynn-Marek Falten verabschiedet die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) drei Unparteiische, die schon über viele Jahren vollen Einsatz für die zweite Liga und dem Eishockey erbracht haben.

Am Samstag fand in Crimmitschau das letzte Spiel für Referee Lenhart statt. Mit ihm verlässt einer der zuverlässigsten Schiedsrichter das Team Stripes. Nicht zuletzt war es dem Unparteiischen Dank seiner hervorragenden Fitness möglich, selbst mit 53 Jahren auf höchstem Niveau, Spiele in den höchsten Seniorenligen zu leiten. Lenhart blickt auf über 30 erfolgreiche Schiedsrichterjahre zurück, für die sich die gesamte DEL2 an dieser Stelle herzlich bedankt.

Bereits am Donnerstag hieß es Abschied nehmen. In Kaufbeuren hat Schiedsrichter Höck seine letzte DEL2-Partie geleitet. Der Linienrichter hat 20 Jahre seinen Einsatz dem Eishockeysport auf der Schiedsrichterebene gewidmet. Höck hat auf seinem Karriereweg weit über 1000 Spiele in den höchsten Spielklassen geleitet und dabei immer zuverlässige Leistungen gezeigt und qualifizierte sich hierdurch über die Jahre für mehrere Finalspiele. Auch bei ihm möchte sich die Ligagesellschaft für seinen zeitintensiven Einsatz für den Sport bedanken. Ob Höck in den DEB-Ligen künftig seine Erfahrung an jüngere Kollegen weitergibt, lässt er noch offen.

Auch von Referee Falten muss sich die Liga verabschieden. Seine Schiedsrichter-Karriere begann 2007, wechselte 2009 zum DEB und wurde im Jahr 2010 Linienrichter in der DEL2. Zur Saison 2017/2018 wechselte er zum Amt des Hauptschiedsrichters und durfte als Highlight noch im gleichen Jahr in der zweiten Liga sein erstes Spiel leiten. Ab da an gehörte er zum festen Stammkader und kam auch alljährlich in den Playoffs zum Einsatz. Sein jährliches Reiseaufkommen lag bei zirka 50.000 Kilometer. Aufgrund der erfreulichen Nachricht des anstehenden Familienzuwachses, hat sich Falten dazu entschieden, seine Zeit vollkommen seiner Familie zu widmen. Für das im Sommer anstehende Familienglück wünscht die DEL2 alles erdenklich Gute.

„Mit Carsten, Christian und Marek verlassen uns drei zuverlässige Schiedsrichter, die stets vollen Einsatz für unser Team Stripes gegeben haben. Wir wünschen allen von Herzen alles Gute und zollen großen Respekt für die erbrachten Leistungen und die Leidenschaft, die sie für den Eishockeysport und der DEL2 gezeigt haben“, so Stefan Vogl, der Leiter des Schiedsrichterwesen der zweiten Liga.