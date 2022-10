„Doppelpacker“ Fiore schieÃŸt Berlin zum Sieg gegen NÃ¼rnberg, aber EisbÃ¤ren Headcoach Aubin gesteht: „Unsere Kraftreserven sind aktuell aufgebraucht“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben in der PENNY DEL den dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Berliner, bei denen weiterhin zahlreiche Akteure...

Die Berliner, bei denen weiterhin zahlreiche Akteure verletzt fehlten, bezwangen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntagnachmittag in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 3:2 nach Verlängerung. Stürmer Manuel Wiederer bestritt seine 100. DEL-Partie.

Ryan Stoa (28.) erzielte die Führung der Gäste, die Daniel Schmölz (48.) im Schlussdrittel ausbaute. Die Eisbären konnten jedoch kurz vor Spielende durch einen Doppelschlag von Kevin Clark (59./PP1, EA) und Giovanni Fiore (60., 6-5) ausgleichen, sodass es in die Verlängerung ging. In der Overtime erzielte abermals Fiore (64.) dann den entscheidenden Treffer für die Berliner.

Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Eisbären Berlin am Mittwoch, den 12. Oktober um 17:30 Uhr. Zum Abschluss der Champions-Hockey-League-Gruppenphase gastieren die Berliner bei Mountfield HK in Tschechien. In der PENNY DEL ist der Hauptstadtclub wieder am Freitag, den 14. Oktober im Einsatz. Dann sind die Bietigheim Steelers zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Es war ein schwieriges Spiel. Unsere Kraftreserven sind aktuell aufgebraucht, das hat man von Beginn an gesehen. Nürnberg hat gut gespielt und uns heute das Leben schwergemacht. Im Powerplay kurz vor Spielende haben wir den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler gezogen. Der Anschlusstreffer hat uns dann wieder Leben eingehaucht. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie einen Weg gefunden hat, diese Partie noch zu gewinnen. Wir müssen uns jetzt sammeln und unsere Kraftreserven für das nächste Spiel am Mittwoch wieder aufladen.“

Giovanni Fiore, zweifacher Torschütze: „Es war kein schönes Spiel. Wir haben aber nicht aufgegeben und schlussendlich einen Weg gefunden, die Partie noch zu gewinnen. Das ist das Wichtigste. Bis zum Anschlusstreffer war es ein frustrierendes Spiel für uns. Wir haben aber weiter an uns geglaubt und nicht aufgegeben. In der Overtime konnten wir die Partie dann zum Glück für uns entscheiden.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 3:2 n. V. (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Ancicka (Markkanen) – Melchiori, Mauer; Geibel, Ellis (A); F. Hördler (C), Mik – Fiore, White, Barinka; Noebels, Boychuk, Clark; Heim, Roßmy, Wiederer; Nijenhuis, Handschuh, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Nürnberg Ice Tigers: Hungerecker (Meier) – Mebus, Weber; Shaw, Karrer; Fleischer – Schmölz, Stoa, Reimer; Fox, MacLeod, Sheehy; Hede, Leonhardt, Ustorf; Ribarik, Kechter, Lobach – Trainer: Tom Rowe

Tore

0:1 – 27:10 – Stoa (Schmölz, Karrer) – EQ

0:2 – 47:42 – Schmölz (Fleischer, MacLeod) – EQ

1:2 – 58:18 – Clark (Boychuk, White) – PP1 (6-4)

2:2 – 59:13 – Fiore (Boychuk, White) – 6-5

3:2 – 63:11 – Fiore (White) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 6 (0, 4, 0, 2) Minuten

Nürnberg Ice Tigers: 14 (2, 6, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter

Benjamin Hoppe, Gordon Schukies (Jonas Merten, Vincent Brüggemann)

Zuschauer

10.069