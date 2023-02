Dominante Red Bulls lassen Bietigheim keine Chance und lÃ¶sen das Ticket fÃ¼r das Playoff-Viertelfinale – Dreierpack von Ben Smith – Verteidiger Emil Johansson ist da

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat sich bei den Bietigheim Steelers hochverdient mit 5:1 (2:0|0:0|3:1) durchgesetzt und als erstes Team der PENNY...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat sich bei den Bietigheim Steelers hochverdient mit 5:1 (2:0|0:0|3:1) durchgesetzt und als erstes Team der PENNY DEL das Ticket fürs Playoff-Viertelfinale gelöst.

Vor 1.873 Zuschauern war Ben Smith mit einem Dreierpack der auffälligste Akteur auf dem Eis. Frederik Tiffels und Austin Ortega verbuchten die weiteren Treffer der Münchner.

Spielverlauf

Die Red Bulls mit schnellem, kreativem Eishockey und viel Druck auf das Tor von Cody Brenner. Der Steelers-Schlussmann hatte Glück beim Pfostenschuss von Maximilian Daubner (4.), im ersten Münchner Powerplay rettete er dann stark gegen Chris DeSousa (6.). Das Team von Don Jackson dominant, aber einmal unaufmerksam. Robert Kneisler ließ die Riesenchance auf den ersten Treffer des Abends liegen (13.). Auf der anderen Seite machte es Smith besser – die hochverdiente Führung für den Spitzenreiter (13.). Kurz vor der ersten Pause legte Tiffels aus spitzem Winkel das 2:0 nach (19.).

Auch im Mittelabschnitt ein Spiel in eine Richtung. Die Red Bulls setzten sich immer wieder in der Zone der Steelers fest und legten sich ihren Gegner zurecht. Brenner im Dauereinsatz und mit starken Paraden, München trotz großer Überlegenheit ohne Torerfolg im zweiten Drittel.

In der 44. Minute jubelten plötzlich die Steelers nach dem Anschlusstreffer von Chase Berger. Bietigheim hoffte, doch Smith wurde zum Spielverderber. Der Assistenz-Kapitän der Red Bulls stellte auf 3:1 (48.) und nahm dem Tabellenletzten den Wind aus den Segeln. München ließ nichts mehr anbrennen und machte es in der 59. Minute deutlich: Ortega erzielte per Empty-Net-Treffer das 4:1, ehe Smith mit seinem dritten Treffer – Brenner war zurück im Kasten – den 5:1-Endstand markierte.

Ben Smith: „Wir haben nach der Niederlage am vergangenen Sonntag zurückgeschlagen. Es ist nicht leicht, an einem Dienstagabend in Bietigheim zu spielen, wir haben es heute aber sehr gut gemacht.“

Tore:

0:1 | 12:50 | Ben Smith

0:2 | 18:45 | Frederik Tiffels

1:2 | 43:18 | Chase Berger

1:3 | 47:44 | Ben Smith

1:4 | 58:17 | Austin Ortega

1:5 | 58:48 | Ben Smith

Zuschauer: 1.873

Red Bulls verpflichten Verteidiger Emil Johansson

Tabellenführer Red Bull München hat sich kurz vor Transferschluss mit Emil Johansson in der Defensive verstärkt. Der 26-Jährige kommt aus der ersten finnischen Liga von Vaasan Sport. Der 1,82 Meter große und 87 Kilogramm schwere Schwede wird sein Debüt in der höchsten deutschen Eishockeyliga möglicherweise bereits am 17. Februar beim Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg geben.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Wir sind froh, in einem aktuell äußerst schwierigen Spielermarkt mit Emil einen Spieler gefunden zu haben, der uns mehr Tiefe für die im März beginnenden Playoffs gibt. Er wird uns im Kampf um den Titel sicherlich weiterhelfen.“

Mit Johansson haben die Red Bulls ihre neunte Ausländerlizenz vergeben, der Verteidiger wird beim dreimaligen deutschen Meister mit der Rückennummer 57 auflaufen.

