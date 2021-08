Dinslaken Kader Updates: Tjaard Jansen komplettiert Goalie â€“ Duo

Dinslaken. (PM Kobras) Die Kobras sind auf der Suche nach einem zweiten Goalie fündig geworden. Dies war nötig, nachdem Ken Passmann bei den Dinslakenern...

Dinslaken. (PM Kobras) Die Kobras sind auf der Suche nach einem zweiten Goalie fündig geworden.

Dies war nötig, nachdem Ken Passmann bei den Dinslakenern das Ende seiner aktiven Laufbahn verkündet hatte.

Jansen, der in ein paar Tagen 21 Jahre alt wird, erlernte das Grundgerüst eines Goalies beim Nachwuchs des Krefelder EV. Anschließend wechselte er im Seniorenalter nach Neuss, schloss sich im letzten Jahr den Duisburger Füchsen an, doch wie wir alle wissen, fiel diese Saison komplett ins Wasser.

In dieser Sommerpause orientierte sich der in Kempen geborene Jansen noch einmal neu und heuerte bei den Kobras an.

Damit bildet er zusammen mit Lucas Eckardt das Dinslakener Torhüter – Duo.