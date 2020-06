Dinslaken: Einer bleibt, einer geht

Die Kobras freuen sich, eine weitere Vertragsverlängerung veröffentlichen zu können. Wer ein wenig näher an der Mannschaft ist, weiß natürlich, dass bei Henno nur...

Die Kobras freuen sich, eine weitere Vertragsverlängerung veröffentlichen zu können.

Wer ein wenig näher an der Mannschaft ist, weiß natürlich, dass bei Henno nur Henrik Müller gemeint sein kann. Der Stürmer, der gestern 20 Jahre jung geworden ist (nachträglich alles Gute zum Geburtstag; Anmerkung der Redaktion), kam vor 2 Jahren von den Duisburger Jungfüchsen nach Dinslaken und hat die in ihn gesetzten Erwartungen bislang voll erfüllt. Doch in der nächsten Spielzeit steht er vor einer ganz besonderen Herausforderung.

Das sieht auch Coach Vanek so:“ Der Henrik ist jetzt schon 2 Jahre bei uns. Inzwischen weiß er, wie die Liga funktioniert und wie er da agieren muss. Es ist für uns wichtig, in unsrer Mannschaft eine gute Mischung zu haben und damit ist es auch wichtig, dass die jungen Leute bleiben und sich bei uns weiterentwickeln. Zum Ende der letzten Saison, als wir in den Playoffs defensiv so richtig Probleme hatten, ist uns aufgefallen, dass Henrik auch in Druckphasen des Gegners sehr gut agiert und nach hinten gearbeitet hat. Deshalb ist uns in den Sinn gekommen, ihn als Verteidiger um zu funktionieren und ich bin sehr positiv gestimmt, dass das auch funktionieren wird.

Ob er zukünftig immer als Verteidiger eingesetzt wird, wird man sehen. Er braucht bestimmt auch etwas Zeit, sich auf dieser neuen Position die nötige Sicherheit zu holen. Auf der anderen Seite hat er trotz seiner erst 20 Jahre schon so viel Erfahrung, dass er jetzt bereit sein sollte, das ein oder andere Mal Verantwortung zu übernehmen und sich weiter zu entwickeln. Ich freue mich, dass er bei uns geblieben ist und werde ihn meinerseits dabei so gut unterstützen, wie ich kann“, freut sich der Schlangenbeschwörer auf eine weitere Saison mit seiner #21.

Inzwischen haben die Giftschlangen auch den ersten Weggang zu vermelden:

Leon Taraschewski kam zusammen mit Henrik Müller vor 2 Spielzeiten in die Schlangengrube und wird jetzt innerhalb unserer Liga eine neue Herausforderung annehmen.

Die Kobras danken Leon für sein Engagement und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.