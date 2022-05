Die Ukraine kehrt mit einem Gewinn in Deutschland auf den FuÃŸballplatz zurÃ¼ck

Anzeige Die ukrainische Nationalmannschaft der Männer kehrte am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Anfang des Krieges wieder zurück und besiegte den deutschen...

Die ukrainische Nationalmannschaft der Männer kehrte am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Anfang des Krieges wieder zurück und besiegte den deutschen Klub Borussia Mönchengladbach bei einer Spendenaktion für wohltätige Zwecke mit dem Ergebnis von 2:1. Viele Menschen, die auf diese Meisterschaft Online Sportwetten bei BetSofa eingesetzt haben, sind mit diesem Resultat zufrieden.

Das Freundschaftsspiel war eine gute Möglichkeit für die Ukrainer, vor einem WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland im Juni wieder in Form zu kommen, aber auch einfach zu zeigen, dass ihre Mannschaft trotz allem noch weitermacht.

Der frühere Boxer, Wladimir Klitschko, dessen Bruder Vitali Bürgermeister von Kiew ist, hat dem deutschen Verein und den Fans in seiner Videoansprache seinen Dank ausgesprochen.

Das Team für das ungewöhnliche Freundschaftsspiel wurde aus ukrainischen Klubs zusammengefasst, deren Ligasaison am 24. Februar am Morgen des Einmarschs russischer Truppen abgesagt wurde.

Die Ukraine hat Männern im wehrfähigen Alter verboten, das Land während des Krieges zu verlassen, daher benötigten die Spieler eine Sondergenehmigung für die Reise. Einige reisen seit Wochen durch Europa, zuerst mit den Vereinen Dynamo Kyiw und Shakhtar Donetsk, die Spendenspiele spielten, dann in einem Trainingslager der Nationalmannschaft in Slowenien.

Der Trainer Oleksander Petrakov erwähnte, er habe die Anfangsphase des Krieges in seiner Wohnung in der Hauptstadt Kiew verbracht. Damals, als die russischen Truppen sich der Stadt näherten, sitzt man in der Wohnung und weiß nicht, wo ein Projektil landen wird.

Der Gewinn der ukrainischen Sportler in Deutschland

Die Ukraine hatte seit dem 2:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November nicht mehr gespielt und musste die Spiele wegen des Krieges absagen. Petrakov hat gesagt, er sei mit der Leistung nach so langer Spielpause zufrieden, aber die Mannschaft müsse noch an ihren Fehlern arbeiten.

Wenn die Ukraine Schottland in den Playoffs am 1. Juni in Glasgow schlägt, trifft sie vier Tage später in Cardiff auf Wales um einen Platz bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar.

Die bekanntesten ukrainischen Fußballspieler sind:

der Linksverteidiger von Manchester City, Oleksandr Zinchenko;

der Stürmer von West Ham, Andriy Yarmolenko;

Benfica-Stürmer Roman Yaremchuk!

Zuvor wird die Nationalmannschaft nächste Woche Freundschaftsspiele gegen den italienischen Klub Empoli und den kroatischen Klub Rijeka bestreiten, teilte der ukrainische Fußballverband am Mittwoch mit.

