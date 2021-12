Die Serie hÃ¤lt. Sharks gewinnen auch zum neunten Mal in Folge

Kempten. (PM ESC) Es war nicht die glanzvollste Partie der letzten Wochen, die beide Mannschaften am Sonntagabend in der ABW Arena ablieferten. Trotzdem behielt...

Trotzdem behielt Kempten auch in dem lange umkämpften und offenen Spiel die Oberhand und die Punkte im Allgäu.

Gegenüber dem Spektakel in Unterfranken noch vor Wochenfrist war deutlichst das Fehlen der beiden Topscorer und Spielmacher zu merken. Der gesperrte Dylan Hood bei den Gästen sowie der angeschlagene Nikolas Oppenberger auf Seiten der Sharks fehlten an allen Ecken und Enden. So entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung ohne den großen Glanz. Eine wichtige Erkenntnis ist das die Truppe von Carsten Gosdeck das nötige Selbstvertrauen hat, an sich glaubt, und auch die Spiele auf Augenhöhe zur Zeit für sich entscheidet. Und wenn auch die Aussage des Kemptener Trainers:“ Wir haben heute mal Schweinfurt das Spiel machen lassen und dafür in den richtigen Momenten unsere Tore erzielt“ vielleicht etwas frech klingt, so spiegelt sie doch auch die Wahrheit wieder.

Schweinfurt hatte durchaus viele Spielanteile, Kempten stand jedoch gut in der Defensive und hatte dahinter den gewohnt sicheren Darian Sommerfeld im Tor. Die 0:1 Gästeführung aus Minute 12 konnte noch vor Drittelende ausgeglichen werden. Einen Traumpass von Dominik Ochmann auf den alleine davoneilenden Anton Zimmer verwandelte der seit Wochen in Topform spielende Stürmer eiskalt zum Ausgleich. Im zweiten Drittel brachte Maximilian Schäffler dann zum ersten Mal die Kemptener in Führung, Mauro Seider baute diese unmittelbar vor der Pause auf 3:1 aus. Kempten lies die Gäste auch im letzten Drittel spielen, behielt aber die Kontrolle über die Partie. So wurde auch der Anschlusstreffer der Gäste in der 45. Minute recht schnell von Lars Grözinger mit einer schönen Einzelleistung gekontert. Kein Feuerwerk, aber wichtige 3 Punkte, die den Vorsprung auf den neunt platzierten Erding auf nunmehr 11 Punkte bei zwei Spielen weniger absolviert ausbauen.

Wichtige Punkte auch in Hinsicht auf die kommenden Spiele, wenn am 23.12 der zweitplatzierte Miesbach und am 26.12 der Tabellenführer Klostersee zu den absoluten Topspielen um Weihnachten nach Kempten kommen.

Statistik:

ESC Kempten – ERV Schweinfurt: 4:2 (1:1,2:0,1:1)

Tore:

0:1 Bourne (Hofverberg,Masel)(12.),

1:1 Zimmer (Ochmann,Sommerfeld)(17.),

2:1 Schäffler (Zeiske,Rott)(29.),

3:1 Seider (Zimmer,Lepine) (40.),

3:2 Masel (Melchior,Bourne)(45.),

4:2 Grözinger (48.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 6

ERV Schweinfurt: 4

Beste Spieler:

ESC Kempten: Anton Zimmer

ERV Schweinfurt: Christian Masel

Zuschauer: 226