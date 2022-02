Die Rittner Buam nehmen die erste HÃ¼rde

Klobenstein. (PM Buam) Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den HC Gherdëina hat für die Mannschaft von Santeri Heiskanen am Dienstagabend das Finalturnier um die italienische...

Klobenstein. (PM Buam) Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den HC Gherdëina hat für die Mannschaft von Santeri Heiskanen am Dienstagabend das Finalturnier um die italienische Meisterschaft begonnen.

Entscheidend war ein Doppelschlag von Robert Öhler und Philipp Pechlaner in der Schlussphase des Mitteldrittels.

Die Rittner Buam, die Sailio, Frei, Ramoser und Giacomuzzi vorgeben mussten, starteten furios ins Auftaktmatch und nahmen Furlongs Gehäuse bereits in der ersten Minute unter Dauerbeschuss. Die beste Möglichkeit fand Simon Kostner vor, der den Grödner Goalie mit der Rückhand prüfte. Der Kapitän der Blau-Roten brachte sein Team nach 8.12 Minuten auch in Führung, als er nach einem abgewehrten Sharp-Schuss goldrichtig stand und den Puck über die Linie drückte. Gröden versteckte sich auf dem Hochplateau aber keineswegs. Vor allem Willeit zog aus allen Lagen ab, fand in Smith aber stets seinen Meister. Nach einer guten Viertelstunde mussten die Gäste mit einem Mann weniger auskommen, doch im Powerplay lief bei den Rittnern nichts zusammen. Es blieb bei der knappen 1:0-Führung.

Im Mitteldrittel machten die Gastgeber über weite Strecken das Spiel. Doch die „Furie“ blieben bei Kontern stets gefährlich und vergaben mit Galassiti (28.) und McGowan (36.) freistehend vor Smith zwei Hochkaräter. Kurz darauf war der Ausgleich Wirklichkeit, als Korhonen abzog, Smith die Scheibe nicht festhalten konnte und diese dann über die Torlinie kullerte (36.24). Gröden agierte zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann mehr am Eis. Keine zwei Minuten später holten die Rittner Buam zum Gegenschlag aus. Manuel Öhler zog aus spitzestem Winkel ab, sein Cousin Robert Öhler verwertete den Abpraller und schon stand es 2:1 (38.22). Der Zillertaler Hochzeitsmarsch, der nach einem Tor der Rittner in der Arena abgespielt wird, lief noch, da netzte Pechlaner zum 3:1 ein (38.52). Furlong wehrte einen Fink-Schuss mit den Beinschonern ab und Rittens Nummer 59 war zur Stelle.

Der Rittner Doppelschlag stachelte die Grödner an, die engagiert ins Schlussdrittel starteten. Smith verhinderte Korhonens Anschlusstreffer mit einer Glanztat (44.). Nur eine Minute später hatte der Rittner Goalie mit einem abgefälschten Nocker-Kracher mehr Mühe, als ihm lieb war. Gegen Mitte des letzten Spielabschnitts rissen aber wieder die Hausherren das Kommando an sich. So hätte Sharp beinahe für die Entscheidung gesorgt, doch der Pfosten war ihm im Weg (50.). Dann vergab Quinz alleinstehend vor Furlong. In der Schlussphase hatte Ritten das Match weitestgehend unter Kontrolle – auch, als Furlong in der letzten Minute für einen sechsten Spieler Platz machte. Es blieb beim 3:1-Heimerfolg.

Für die Rittner Buam geht das Finalturnier der IHL-Serie A am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen Cortina weiter. Anpfiff in der Ritten Arena ist neuerlich um 20 Uhr. Am Samstag ist dann auswärts Asiago der Gegner der Heiskanen-Truppe.

88. Italienmeisterschaft – Round Robin

Rittner Buam – HC Gherdëina 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Tore: 1:0 Simon Kostner (8.12), 1:1 Korhonen (36.24/PP), 2:1 Robert Öhler (38.22), 3:1 Philipp Pechlaner (38.52)