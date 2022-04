Die NHL kommt nach Berlin

Berlin. (PM Eisbären) Die National Hockey League (NHL) und die National Hockey League Players’ Association (NHLPA) geben heute in Zusammenarbeit mit Live Nation Schweden...

Berlin. (PM Eisbären) Die National Hockey League (NHL) und die National Hockey League Players’ Association (NHLPA) geben heute in Zusammenarbeit mit Live Nation Schweden bekannt, dass die San Jose Sharks, Nashville Predators, Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche an der 2022 NHL Global Series in Europa teilnehmen werden.

Im Rahmen dieser Spiele empfangen die Eisbären Berlin in der 2022 NHL Global Series Challenge am 4. Oktober 2022 die San Jose Sharks in der Mercedes-Benz Arena.

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen die San Jose Sharks. Es ist immer etwas Besonderes gegen eine Mannschaft aus der NHL antreten zu dürfen. Wie bereits vor drei Jahren wird es bestimmt wieder ein großartiges Erlebnis für unsere Fans, Partner und die Stadt Berlin“, sagt Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede.

Die Partie gegen San Jose wird für den Hauptstadtclub das dritte Duell mit einem Team aus der National Hockey League. Am 28. September 2008 unterlag der amtierende Deutsche Meister den Tampa Bay Lightning in der heimischen Arena mit 1:4. In der zweiten Partie gegen eine Mannschaft aus der besten Eishockeyliga der Welt mussten sich die Berliner den Chicago Blackhawks am 29. September 2019 in der Mercedes-Benz Arena mit 1:3 geschlagen geben.

Tickets und VIP/Hospitality-Pakete für das Spiel der Eisbären gegen die Sharks werden ab Montag, den 9. Mai 2022, 10:00 Uhr über www.eisbaeren.de/tickets und die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 erhältlich sein. Dauerkarteninhaber*innen und Sponsor*innen der Eisbären Berlin erhalten ein exklusives Vorkaufsrecht. Ab dem 6. Mai können sie sich über den Eisbären-Onlineshop und die Tickethotline vorab Karten für das Spiel gegen San Jose sichern.

Die Nashville Predators und San Jose Sharks werden die NHL-Saison 2022/23 mit zwei Partien in Prag/Tschechische Republik eröffnen. Beide Teams werden sich am 7. und 8. Oktober 2022 in der O2 Arena gegenüberstehen. Die Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche werden am 4. und 5. November 2022 zwei Hauptrunden-Spiele in der Nokia Arena in Tampere/Finnland bestreiten.

Mehr Informationen zur 2022 NHL Global Series und 2022 NHL Global Series Challenge wird die National Hockey League auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen sowie online auf NHL.com/fi, NHL.com/cs und NHL.com/de zur Verfügung stellen.