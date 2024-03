Die Highlights hier im Video: Unglaublicher Comeback-Sieg der Red Bulls gegen Bozen

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League gegen HCB Südtirol Alperia mit...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League gegen HCB Südtirol Alperia mit 4:3 und stellte dabei die Partie nach einem 0:3-Rückstand aus dem ersten Drittel mit vier Toren im zweiten Abschnitt auf den Kopf.

In der mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Eisarena Salzburg spielten sich die Red Bulls im zweiten Durchgang regelrecht in einen Rausch und fixierten damit schon nach 40 Minuten den späteren Heimsieg, womit sie in der Best-of-Seven-Serie erstmals mit 2:1 in Führung gehen. Dienstag geht es in Bozen mit dem vierten Spiel weiter.

Spielverlauf

Stürmischer Beginn beider Teams und ein frühes Tor der Gäste, so begann das dritte Halbfinalspiel. Pascal Brunner kam direkt vor Atte Tolvanen an einen Rebound und netzte ein (3.). Weiter ging es mit hohem Tempo, Salzburgs Nicolai Meyer hatte mit einem harten Schuss aus dem Slot übers Tor eine gute Möglichkeit (7.). Doch die Gäste trafen bald darauf ein zweites Mal, diesmal mit einem Distanzschuss von Joshua Teves (9.). Die Red Bulls forcierten daraufhin noch mehr die Offensive, spielten Großteils in der Angriffszone und suchten die Torchance. Doch wieder erhöhten die Südtiroler aus einem der jetzt wenigen Angriffe, diesmal mit einem abgefälschten Schuss von Brad McClure (14.). Salzburg drückte weiter, traf im Powerplay auch die Stange (19.), musste aber nach dem ersten Abschnitt erstmal mit dem 3-Torerückstand in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Drittels spielten die Gäste offensiv weiter und unterbanden lange Zeit die Angriffsbemühungen der Red Bulls. Die arbeiteten sich Zentimeter für Zentimeter in die Partie zurück und fixierten in der 27. Minute endlich den ersten Treffer. Benjamin Nissner zimmerte die Scheibe aus dem halbhohen Slot in die Maschen hinter Bozens Goalie Sam Harvey. Die Red Bulls waren damit richtig angekommen und legten nach. Im Powerplay traf Mario Huber aus dem rechten Bullykreis zum 2:3-Anschluss (29.), drei Minuten später Troy Bourke bei viel Verkehr vorm Tor zum Ausgleich (32.). Und das war noch nicht alles. Aus einem Konter verwertete Drake Rymsha seinen eigenen Rebound und schoss die Red Bulls erstmals in Führung (34.). Nach einem weiteren Unterzahlspiel hatten die Hausherren vor der Pause nochmals richtig dicke Chancen und spielten die Bozener Abwehr schwindlig. Nach 40 Minuten stand es 4:3, die Red Bulls hatten die Partie mit vier Toren (!) gedreht.

Das Spiel blieb offen. Bozen forcierte jetzt die Offensive und kam ein ums andere Mal inklusive eines Überzahlspiels (ab 46.) höchst gefährlich vors Salzburger Tor, wo Atte Tolvanen einige Top-Chancen zunichtemachte. Etwa ab der Hälfte des Drittels öffneten die Red Bulls das Spiel und kamen zu Chancen, es ging weiter auf und ab mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Italiener griffen kompromisslos an, die Red Bulls verteidigten jetzt überragend und ließen nichts mehr zu, kamen selbst vereinzelt noch zu guten Toraktionen. Am Ende hielt Atte Tolvanen den Sieg auch gegen sechs Bozener Feldspieler fest. Die Red Bulls feierten damit einen unglaublichen Comeback-Sieg und liegen nun in der Serie mit 2:1 voran.

Statement Benjamin Nissner „Der Start war natürlich nicht wie erhofft, das mussten wir erstmal schlucken. In der Pause wurde viel Richtiges gesagt und das haben wir danach umgesetzt. Wir waren zuerst nicht hart genug an der Scheibe und hätten gradliniger spielen müssen. Das haben wir dann besser gemacht, sind damit zu Torchancen gekommen und haben schließlich noch gewonnen.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Halbfinale | 3. Spiel

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 4:3 (0:3, 4:0, 0:0)

Tore:

0:1 | 02:07 | Pascal Brunner

0:2 | 08:09 | Joshua Teves

0:3 | 13:19 | Brad McClure

1:3 | 26:47 | Benjamin Nissner

2:3 | 28:56 | Mario Huber | PP

3:3 | 31:07 | Troy Bourke

4:3 | 33:27 | Drake Rymsha

Zuschauer: 3.400

Playoff-Halbfinale | Red Bulls vs. Bozen | 2:1

1 | Di, 19.03.24 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

2 | Fr, 22.03.24 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

3 | So, 24.03.24 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 4:3 (0:3, 4:0, 0:0)

4 | Di, 26.03.24 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

5 | Do, 28.03.24 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 19:15 Uhr

6* | Sa, 30.03.24 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 18:00 Uhr

7* | Di, 02.04.24 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 19:15 Uhr

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich wegen TV-Spiel noch ändern

