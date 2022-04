Die grÃ¶ÃŸten Eishockey-Stadien weltweit

Anzeige Hockey ist ein Freiluftspiel, bei dem die Spieler versuchen, einen Ball mit einem Schläger, dem so genannten „Hockeyschläger“, in das Tor des Gegners...

Anzeige

Hockey ist ein Freiluftspiel, bei dem die Spieler versuchen, einen Ball mit einem Schläger, dem so genannten „Hockeyschläger“, in das Tor des Gegners zu befördern. Das Spiel kann sowohl von Männern als auch von Frauen gespielt werden. Bei einem Hockeyspiel treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Die Mannschaften bestehen aus jeweils elf Spielern, einschließlich des Torwarts. Es gibt zwei Hauptarten von Hockey: Eishockey und Feldhockey. Einige der größten Hockey-Arenen der Welt sind das Bell Centre, das Wells Fargo Centre und die Amalie Arena. Auf diese möchten wir genauer eingehen.

Bell Center

Das Bell Center ist ein Sport- und Unterhaltungskomplex, der 1996 nach etwa dreijähriger Bauzeit eröffnet wurde. Es befindet sich in Montreal, Kanada, und erstreckt sich über eine Fläche von 3,87 Hektar. Eigentümer des Bell Centers ist eine Gruppe von Brüdern namens Geoff Molson, Andrew und Justin. Neben dem Sportbereich beherbergt die Arena auch vier Restaurants. Das beliebteste unter ihnen heißt „La Cage aux Sports“. Viele Jahre nach seiner Eröffnung ist das Bell Center immer noch die größte Eishockey-Arena der Welt. Es bietet Platz für 21.288 Eishockeyfans. Im Jahr 2015 wurde die Bell Center-Arena mit einem Budget von 100 Millionen Dollar renoviert.

Amalie-Arena

Die Amalie Arena ist eine Eishockey-Arena in Tampa, Florida. Sie wurde mit einem Kostenaufwand von 139 Millionen Dollar gebaut, der von der Stadt Tampa und den Tampa Bay Lightning aufgebracht wurde. Die Amalie Arena wurde gebaut, weil dem Eishockeyteam der Lightning eine Arena fehlte, in der es bequem seine Spiele austragen konnte. Derzeit wird sie hauptsächlich vom Team Tampa Bay Lightning der Nationalen Eishockeyliga Floridas genutzt. Das erste Eishockeyspiel, das in der Amalie Arena ausgetragen wurde, fand zwischen den Lightning und den New York Rangers statt. Die Lightning gewannen das Spiel mit 5:2.

Wells Fargo Center

Das Wells Fargo Center, früher bekannt als Spectrum II, wurde für 210 Millionen Dollar gebaut. Es befindet sich in der Stadt Philadelphia, Pennsylvania, und ist im Besitz von Comcast Spectacor. Das Spielzentrum bietet Platz für 19.541 Zuschauer für die National Hockey League. Darüber hinaus verfügt es über 126 Luxussuiten, Büros, Studios, 1.880 Club-Logenplätze sowie zahlreiche Restaurants und Clubs. Das Wells Fargo Center verzeichnete im Jahr 2010 während der Stanley Cup Finals mit 20.327 Zuschauern die höchste Besucherzahl bei einem Hallenhockeyspiel. Bei Konzerten bietet die Arena Platz für bis zu 21.000 Sitzplätze und mindestens 21.499 Stehplätze.

Fazit

Wie Sie sehen können, befinden sich die größten Stadien im amerikanischen Raum. Grund hierfür ist schlicht und einfach, dass die Beliebtheit des Eishockeys erst durch die NFL an die Decke gegangen ist. Zudem finden sich die größten und meisten Fans im amerikanischen Raum, was statistisch bestätigt werden kann. Aus genau diesem Grund wurden die Stadien so angepasst, dass die unglaubliche Menge an Zuschauern auch umfasst werden kann.

342 Wer wird Deutscher Eishockeymeister 2022? Eisbären Berlin Adler Mannheim EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

Anzeige