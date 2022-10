Deutschland Cup 2022: Spiele am Samstag beginnen jeweils eine halbe Stunde frÃ¼her

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey Bund e. V. (DEB) informiert: Die beiden Turnierspiele des Deutschland Cup 2022 am Samstag, den 12. November 2022,...

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey Bund e. V. (DEB) informiert: Die beiden Turnierspiele des Deutschland Cup 2022 am Samstag, den 12. November 2022, in der Krefelder YAYLA ARENA beginnen aus organisatorischen Gründen jeweils eine halbe Stunde früher.

Das betrifft einerseits die Partie der DEB-Auswahl gegen Österreich. Spielbeginn ist gemäß der Änderung bereits um 17.30 Uhr (anstatt 18 Uhr). Außerdem beginnt das Spiel der Slowakei gegen Dänemark um 14.00 Uhr (anstatt 14.30 Uhr). Der DEB bittet um Verständnis für die kurzfristige Zeitanpassung und weist alle Eishockeyfans, die sich bereits ihre Karten für den Deutschland Cup 2022 gesichert haben, auf die Änderungen hin.

Für den Deutschland Cup 2022 gibt es Tagestickets (für zwei Spiele) schon ab 20 Euro.

Erhältlich sin die Karten in allen Kategorien unter www.deb-online.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806-992201 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz).

Alle Tickets für den Deutschland Cup 2022 berechtigen zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV in der Preisstufe B im Tarifgebiet Krefeld.

Spielplan Deutschland Cup 2022:

10.11.2022 | 16:15 | Österreich – Slowakei

10.11.2022 | 19:45 | Deutschland – Dänemark

12.11.2022 | 14:00 | Slowakei – Dänemark

12.11.2022 | 17:30 | Deutschland – Österreich

13.11.2022 | 11:00 | Dänemark – Österreich

13.11.2022 | 14:30 | Deutschland – Slowakei

Deutschland Cup 2022: „Fan-Freitag“ mit öffentlichem Training, Autogrammstunde und vergünstigtem Eintritt für KEV81 Spiel

• Öffentliches Training der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft um 13:00 Uhr

• Autogrammstunde der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft um 15:00 Uhr

• Mit Deutschland-Cup Ticket für 5 Euro zum Spiel KEV81 gegen EXA Ice Fighters Leipzig

Der Deutsche Eishockey Bund e.V. (DEB) lädt im Rahmen des Deutschland Cup 2022 zu einem „Fan-Freitag“ am 11. November 2022 ein. An dem spielfreien Tag findet ab 13.00 Uhr ein öffentliches Training der Herren-Nationalmannschaft in der YAYLA ARENA Krefeld statt, ab 15.00 Uhr freut sich die DEB-Auswahl die anwesenden Fans bei einer Autogrammstunde mit allen Nationalspielern persönlich zu begrüßen. Abgerundet wird der „Fan-Freitag“ durch ein attraktives Ticketangebot für das Oberliga-Nord Heimspiel des Krefelder EV 1981 in der benachbarten Rheinlandhalle. Damit wird der Eishockey-Nachwuchs in Krefeld unterstützt.

Fan-Freitag: Öffentliches Training, Autogrammstunde und Unterstützung für den Nachwuchs

Freitag ist beim Deutschland Cup 2022 spielfrei – und dennoch lohnt es sich, für alle Eishockeyfans in die YAYLA ARENA Krefeld zu kommen! Ab 13 Uhr lädt die Nationalmannschaft zum öffentlichen Training ein, bei dem alle Interessierten kostenfrei dabei sein können. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm bereitet sich im Rahmen der Eis-Einheit auf das zweite Turnierspiel gegen Österreich am Samstag (17.30 Uhr) vor. Ab 15 Uhr kommen sich Fans und Nationalspieler noch näher: Bei der großen Autogrammstunde im Umlauf der Arena sind alle Nationalspieler dabei und freuen sich auf alle Gäste des „Fan-Freitag“. Trikots und alle weiteren Utensilien unbedingt mitbringen!

Um den „Fan-Freitag“ abzurunden, hat der DEB gemeinsam mit dem Krefelder EV 1981 ein attraktives Unterstützungs-Angebot für den Krefelder Nachwuchs geschnürt. Alle Ticketinhaber des Deutschland Cup 2022 können am Freitagabend für nur 5 Euro beim Oberliga-Nord Heimspiel des KEV81 gegen die EXA Ice Fighters Leipzig dabei sein. Die Partie beginnt um 19:30 Uhr in der Rheinlandhalle direkt gegenüber der YAYLA ARENA. Um von dem Angebot Gebrauch zu machen, ist bei der Abendkasse an der Rheinlandhalle lediglich ein Ticket für den Deutschland Cup 2022 vorzuzeigen.

