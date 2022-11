Deutschland Cup 2022: NÃ¼rnbergs Verteidiger Julius Karrer nachnominiert

Krefeld. (PM DEB) Bundestrainer Toni Söderholm hat Verteidiger Julius Karrer von den Nürnberg Ice Tigers für den Deutschland Cup 2022 nachnominiert. Die kurzfristige Kaderänderung...

Die kurzfristige Kaderänderung war erforderlich, da Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta) seine Teilnahme aufgrund einer Verletzung absagen musste.

Für den 22-jährigen Abwehrspieler ist es die erste Teilnahme beim Deutschland Cup. Am morgigen Dienstag, den 08. November 2022, trifft sich das DEB-Team in Krefeld, um sich auf die anstehenden Turnier-Partien vorzubereiten.

Der Spielplan des Deutschland Cup 2022

10.11.2022 | 16:15 | Österreich – Slowakei

10.11.2022 | 19:45 | Deutschland – Dänemark

12.11.2022 | 14:00 | Slowakei – Dänemark

12.11.2022 | 17:30 | Deutschland – Österreich

13.11.2022 | 11:00 | Dänemark – Österreich

13.11.2022 | 14:30 | Deutschland – Slowakei

Tagestickets für den Deutschland Cup 2022 gibt es ab 20,00 € unter www.deb-online.de/tickets, an der Tageskasse der YAYLA ARENA Krefeld (ausschließlich Deutschland Cup) sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806-992201 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz).

Für Eishockey-Interessierte-Familien bietet der DEB in diesem Jahr nunmehr auch ein Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder ab 100,00 €) für das besondere Sportereignis an. Alle Tickets für den Deutschland Cup berechtigen zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV in der Preisstufe B im Tarifgebiet Krefeld.