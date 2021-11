Deutschland Cup 2021: Zwei slowakische Spieler bei Eingangs-PCR-Test vor Turnierstart positiv auf Covid-19 getestet / Turnier kann wie geplant stattfinden

Krefeld. (PM DEB) Die am Mittwoch durchgeführte PCR-Testung aller Teams zur Anreise bzw. vor Beginn des Deutschland Cup 2021 in der YAYLA ARENA in...

Krefeld. (PM DEB) Die am Mittwoch durchgeführte PCR-Testung aller Teams zur Anreise bzw. vor Beginn des Deutschland Cup 2021 in der YAYLA ARENA in Krefeld haben bei zwei slowakischen Spielern ein positives Ergebnis gezeigt. Die beiden Betroffenen zeigen derzeit keine Symptome und wurden umgehend isoliert. Zwei Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich in Quarantäne. Alle slowakischen Spieler sind vollständig geimpft. Alle weiteren Eingangs-Tests bei den drei anderen teilnehmenden Mannschaften vor dem Turnierstart zeigten bei PCR- und Schnelltests ein negatives Ergebnis. Vor dem Turnierauftakt heute Nachmittag wurde ein weiterer Schnelltest der spielfähigen slowakischen Auswahl angeordnet, der ebenfalls komplett negativ ausfiel.

Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt startet der Deutschland Cup 2021 deshalb heute wie geplant mit den beiden Spielen Slowakei gegen die Schweiz (16.15 Uhr) und Deutschland gegen Russland (19.45 Uhr). DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die Zahl der Infektionen ist im In- und Ausland zuletzt wieder stark angestiegen, umso wichtiger ist es, weiter unsere strengen Hygiene-Maßnahmen umzusetzen. Das gilt insbesondere für unser Turnier in Krefeld, für das der DEB ein striktes Hygienekonzept nach internationalen Standards aufgesetzt hat. Wir wünschen den betroffenen slowakischen Spielern gute Besserung.“ 1636 Welches Team gewinnt in diesem Jahr den Deutschland Cup in Krefeld? Deutschland Russland Schweiz Slowakei