Der Sturm der Ice Aliens nimmt zu

Ratingen. (PM Ice Aliens) In den letzten Tagen haben viele Gespräche mit Spielern der Ice Aliens stattgefunden, deren Ergebnisse durchweg positiv zu bewerten sind.

Drei Stürmer, die bereits letztes Jahr für die Ice Aliens aufliefen, haben auch für die neue Spielzeit in Ratingen ihre Verträge unterschrieben.

Max Bleyer (29) spielte bereits in der Saison 2018/2019 mit großem Erfolg in Ratingen und kehrte im Sommer 2020 nach einer Saison beim Neusser EV wieder an den Sandbach zurück. Er hat in den letzten Monaten viel Fitnesstraining absolviert und wird sicherlich erneut zu den fittesten Spielern gehören. Auch in dieser Saison trägt der die Nummer 23. Ob er wieder in einer Sturmreihe mit Dennis Fischbuch spielt, wird die Vorbereitung zeigen.

Felix Wolter (27) wechselte ebenfalls im Sommer 2020 von Neuss nach Ratingen. Seine Eishockeylaufbahn begann in Solingen, anschließend spielte er von der U14 bis zur DNL in Düsseldorf. Stationen im Seniorenbereich waren erneut Solingen und Neuss. Felix trägt weiterhin die Nummer 10.

Marco Clemens (24) kam 2019 von den Füchsen Duisburg, für die er zwei Jahre in der Oberliga aktiv war. Er starte im Nachwuchsbereich in Krefeld und Düsseldorf, spielte aber auch bei den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Juniors Berlin in der U16 und der DNL. Marco hat sich in seiner Zeit bei den Ice Aliens zu einer festen Größe entwickelt. Er trägt weiterhin die Nummer 25.